Aumenta il prezzo di Google Pixel 8, secondo un rumor

Oggi sembra proprio essere la giornata dei leak relativi ai prezzi: dopo la serie Galaxy Tab S9 è infatti ora il turno di Google Pixel 8. Questi smartphone sono diventati sempre più costosi con ogni modello e, purtroppo, questa volta non ci sarà un’eccezione.

Caricando il tweet, l’utente accetta l’informativa sulla privacy di Twitter.

Scopri di più Carica il tweet Sblocca sempre i tweet di Twitter

Infatti, secondo le voci, la versione base del Pixel 8 con 8 GB/128 GB costerà 650 dollari, mentre quella da 256 GB ne costerà 700: un aumento di 50 dollari rispetto al Pixel 7 base del 2022. Ovviamente ci saranno miglioramenti: display da 6,17 pollici con refresh rate di 120 Hz, batteria di 4.485 mAh con ricarica cablata di 24 W e wireless di 12 W. Ci sarà poi una coppia di fotocamere da 50/12 Megapixel, assieme a una selfie cam da 11 Megapixel.

Non si sa ancora quale sarà il prezzo della versione Pro, ma probabilmente anche questo sarà aumentato di un po’. Peraltro si tratta dei prezzi statunitensi, ma è improbabile che cambieranno di molto in Europa. Comunque sia, la serie sarà lanciata all’inizio di ottobre, quindi vedremo in quel momento cosa accadrà.