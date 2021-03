Auto elettriche: Xiaomi entra nel mercato sulle orme di Tesla

Un rumors che diventa realtà. Dopo molte indiscrezioni, segnalazioni da prendere con il beneficio del dubbio e altre informazioni più concrete da Reuters, Xiaomi ha ufficializzato il suo ingresso nel settore delle auto elettriche attraverso le parole del suo CEO Lei Jun. L’annuncio è arrivato durante la conferenza trasmessa su YouTube per il lancio dello smartphone pieghevole Mix Fold.

La decisione è stata definitivamente convalidata dal consiglio di amministrazione. Per l’occasione, sarà creata una società a parte interamente controllata da Xiaomi e dedicata allo sviluppo di questa nuova attività a cui si aggiungeranno non meno di 10 miliardi di dollari di investimenti nei prossimi dieci anni, ha annunciato Lei Jun che dirigerà personalmente le operazioni.

Una decisione coraggiosa

L’azienda cinese si è rivolta a centinaia di esperti prima di prendere questa decisione. “Conosco i rischi di questo settore, l’investimento sarà molto grande, miliardi e miliardi di yuan”, avverte il boss del gruppo, il cui entourage avrebbe incoraggiato un lanciarsi nell’avventura.

“Xiaomi è già un esperta di software e hardware. Perché non nelle auto elettriche?” Si chiese Lei Jun. Una domanda posta con sconcertante leggerezza, che tuttavia ospita colossali investimenti tecnici, umani e finanziari. Oggi nulla dice che Xiaomi riuscirà a commercializzare un modello.

Una sfida rischiosa

“Un veicolo elettrico è come uno smartphone con quattro ruote”, ha espresso Lei Jun, che dovrà affrontare molte più sfide di un dispositivo mobile. L’uomo d’affari è ancora consapevole dei rischi che comporta, dice.

La conferenza è stata anche l’occasione per vedere un camper pieno zeppo di prodotti Xiaomi. Questa immagine non deve essere presa al valore nominale e non rappresenta il futuro veicolo elettrico del marchio. Tuttavia, riflette una certa ambizione: combinare mondi diversi, quello dell’automobile e il mondo della tecnologia nel suo complesso.