Axon 30 annunciato per il mercato internazionale

Axon 30, lo smartphone di ZTE con la fotocamera sotto il display di seconda generazione, è stato lanciato questa settimana sul mercato cinese. L’azienda non aveva inizialmente rilasciato alcun commento sulla sua disponibilità internazionale, ma un tweet recente ha fatto chiarezza mostrando la seguente immagine.

È ufficiale, quindi: il nuovo smartphone di ZTE farà il suo debutto a settembre. Non si sa ancora esattamente in quali paesi sarà disponibile, ma è molto probabile che lancerà globalmente.

Anche il prezzo internazionale dell’Axon 30 non è ancora noto. In Cina, però, il costo va dall’equivalente di 280€ ai 400€ per la versione più prestante. Arriverà in quattro varianti: 6/128 GB, 8/128 GB, 8/256 GB e 12/256 GB. A parte le differenze nella memoria, i dispositivi hanno le stesse specifiche, a partire dal processore Qualcomm Snapdragon 870.

Avranno inoltre uno schermo AMOLED di 6,92 pollici, quattro fotocamere posteriori (tre da 64 Megapixel e una grandangolare da 8 Megapixel) e una anteriore sotto il display da 16 Megapixel.

La batteria sarà da 4200 mAh, con ricarica veloce da 55 W, e arriverà con sistema operativo Android 11.