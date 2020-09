Banca Mediolanum da oggi su Huawei AppGallery

L’app di Banca Mediolanum è pronta per essere scaricata da Huawei AppGallery, per tutti i dispositivi dotati dei Huawei Mobile Services. Il produttore cinese continua dunque a lavorare senza sosta con i player del mondo bancario e di gestione delle finanze per rendere sempre più completa l’esperienza sui dispositivi con HMS al posto dei servizi di Google.

AppGallery, lo store di Huawei è già terzo al mondo dopo quelli di Google e Apple e vanta ad oggi oltre 460 milioni di utenti attivi con oltre 184 miliardi di donload di app nel primo semestre dell’anno. In Europa, gli utenti attivi mensilmente sono 33 milioni, con oltre 73 milioni di Huawei ID registrati e più di 81 mila le app già integrate con HMS Core.

«Continuiamo a crescere e ad investire per arricchire costantemente il nostro store proprietario, già terzo al mondo, con l’obiettivo di soddisfare un numero sempre crescente di utenti. Siamo sicuri che l’arrivo di Banca Mediolanum su AppGallery rappresenti un valore aggiunto per i nostri consumatori e un ulteriore tassello che contribuisce a rafforzare il nostro ecosistema di prodotti e servizi», ha detto Isabella Lazzini, Marketing and Retail Director Huawei CBG Italia.

«Banca Mediolanum, in virtù della sua nativa vocazione digitale e fortemente rivolta alla continua innovazione, lavora sempre per restare allineata alle novità di mercato, mettendo a disposizione di tutti i clienti gli strumenti più avanzati per entrare e operare con la Banca. L’approdo della nostra app su AppGallery conferma la propensione dei nostri clienti, che preferiscono lo smartphone come canale di accesso alla Banca. Infatti, rispetto ai quasi 10 milioni di accessi mensili, il 77% avviene tramite mobile, tendenza che si attesta in constante crescita», ha detto Gianni Rovelli, Direttore Comunicazione e Marketing Commerciale di Banca Mediolanum.

Con l’app di Banca Mediolanum è possibile operare facilmente sul proprio conto corrente e controllare i propri investimenti in maniera immediata in pochi e semplici click e in piena sicurezza garantita sia dall’app sia dal dispositivo Huawei oltre che da AppGallery.

Infatti, tutte le app disponibili su HUAWEI AppGallery sono verificate e hanno superato quattro livelli di sicurezza prima di essere pubblicate sulla piattaforma, a dimostrazione della volontà di Huawei di voler costruire una piattaforma aperta, al contempo sicura e innovativa, che mira a proteggere rigorosamente la privacy e la sicurezza dei propri utenti offrendo un’esperienza unica e intelligente.