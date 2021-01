BebèCare di Chicco arriva su Huawei AppGallery

Non si ferma l’arrivo di app e servizi su Huawei AppGallery, lo store a bordo degli smartphone Android di Huawei equipaggiati con i Huawei Mobile Services (Mate 40, P40, Mate Xs, Mate 30 Pro, Y5P e Y6P) si arricchisce oggi dell’app BebèCare, dedicata al sistema antiabbandono per i bambini in auto di Chicco

Una volta installata l’app sarà sufficiente attivare il collegamento con un seggiolino auto Chicco dotato di sensori integrati o con il dispositivo antiabbandono universale Chicco BebèCare easy-tech.

Il sistema, una volta predisposto, rileva la presenza del bambino sul seggiolino ed è in grado di attivare segnali di allarme nel caso in cui ci si dovesse allontanare dall’auto con il bimbo a bordo, ma non solo. Chicco BebèCare può anche comprendere e segnalare se lo smartphone è scarico e necessita di ricarica, se c’è una mancata connessione o se l’auto del conducente risulta ferma da diverso tempo con bimbo e smartphone lasciati contemporaneamente a bordo.

«Ogni giorno lavoriamo per offrire la miglior esperienza possibile sui prodotti e servizi del nostro ecosistema, selezionando accuratamente i partner e proponendo soluzioni vantaggiose per tutte le aziende che scelgono di unirsi alla nostra piattaforma. Rendere disponibile l’app del sistema antiabbandono Chicco BebèCare per tutti i device Huawei è un grande traguardo e per noi significa offrire a tutti i nostri utenti, che sono anche delle famiglie, un alleato tecnologico essenziale e sicuro per poter affrontare serenamente la quotidianità”», ha detto Pier Giorgio Furcas, Deputy General Manager Huawei Consumer Business Group Italia.

Con semplici passaggi è possibile scaricare l’app Chicco BebèCare da HUAWEI AppGallery o tramite HUAWEI Petal Search, un widget di ricerca che permette di effettuare un accesso rapido a tutto l’elenco di applicazioni disponibili sui device HMS.

«Tutti i partner che scelgono di rendere le loro app disponibili su HUAWEI AppGallery – spiega in una nota il produttore – godono del pieno supporto di team Huawei dedicati e un pubblico entusiasta composto da oltre 700 milioni di utenti in tutto il mondo. Le app disponibili su HUAWEI AppGallery sono verificate e hanno superato quattro livelli di sicurezza prima di essere pubblicate sulla piattaforma a dimostrazione della volontà di Huawei di voler costruire una piattaforma aperta, al contempo sicura e innovativa, che mira a proteggere rigorosamente la privacy e la sicurezza dei propri utenti offrendo un’esperienza unica e intelligente. Sono 500 milioni di utenti attivi ogni mese nel mondo e oltre 33 milioni in Europa. Huawei AppGallery, attivo in oltre 170 Paesi e oggi il terzo più grande store di app al mondo, vede oltre 100.000 app integrate con HMS Core e 294 miliardi di download raggiunti».