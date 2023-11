Best Global Brands 2023: dominano i marchi tecnologici

Interbrand ha presentato Best Global Brands 2023, lo studio dei 100 brand globali a maggiore valore economico, che viene pubblicato ormai da più di 20 anni.

Questa edizione mostra un rallentamento nella crescita del valore complessivo dei brand: +5,7% per un totale di 3,3 trilioni di US$ (nel 2022 l’incremento era stato del 16%), per un valore totale che raggiunge i 3,3 trilioni di US$ (3,1 trilioni di US$ nel 2022)..

Apple si conferma al primo posto della speciale classifica dei Global Brands per l’undicesimo anno consecutivo ed è il primo brand il cui valore supera la soglia di mezzo trilione di dollari americani.

Nelle prime 5 posizioni dello studio Best Global Brands 2023 ci sono solo brand tech: Apple, Microsoft, Amazon, Google, Samsung.

La top ten conferma – come detto – sul podio Apple (502,680 miliardi di US$, +4%), seguita da Microsoft (316,659 miliardi di US$, +14%) e Amazon (276,929 miliardi di US$, +1%). Google resta in quarta posizione con un valore del brand di 260,260 miliardi di US$ e una crescita del 3%.

Samsung è quinta con un incremento del 4% che porta il valore del brand a 91,407 miliardi di US$ Adobe (#17) è fra i brand a maggior crescita con +14%

Gli altri brand tech presenti nello studio sono vedono Intel in posizione n. 24, Airbnb alla 46, Philips alla 68, Xiaomi alla 87 e Huawei alla 92.

L’Italia è rappresentata da Gucci (#34), Ferrari (#70) e Prada (#86). Ferrari e Prada sono tra i 15 brand a maggior crescita, rispettivamente con +16% e 12%.