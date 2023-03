Bing raggiunge i 100 milioni di utenti grazie all’intelligenza artificiale

Bing non è mai stato un motore di ricerca particolarmente fortunato. Del resto la competizione è davvero colossale: ormai sembra che battere Google in questo settore del mercato non sia proprio possibile. Tuttavia, il motore di Microsoft è riuscito quantomeno a guadagnare moltissimi utenti battendo Google in un’area piuttosto interessante: l’intelligenza artificiale.

Ormai è da più di un mese che Microsoft ha svelato “il nuovo Bing”, in collaborazione con l’ormai noto ChatGPT. Questo strumento permette all’utente di fare domande a un’intelligenza artificiale, che vi risponderà in maniera quasi umana navigando internet e citando diverse fonti.

Grazie a questo, Bing è riuscito a raggiungere un traguardo importantissimo: 100 milioni di utenti attivi. Si tratta di un numero che, anche se non enorme, è comunque decisamente importante. Il costo di tutto ciò non è esiguo: pare infatti che Microsoft abbia speso diverse centinaia di milioni di dollari per creare l’ecosistema necessario per supportare ChatGPT nelle ricerche. Tuttavia la compagnia ha rilasciato un commento dove si mostra più che contenta.

Siamo felici di annunciare che dopo diversi anni di continui progressi, e con una piccola spinta dei milioni di utenti arrivati grazie al nuovo Bing, abbiamo superato i 100 milioni di utenti attivi. Si tratta di un numero sorprendentemente alto, anche se siamo perfettamente consci di essere ancora relativamente piccoli. Detto questo, essere nei giochi è una bella sensazione!

Al momento Microsoft possiede l’unico grande motore di ricerca dotato di intelligenza artificiale. Tuttavia non manca molto perché Google implementi la propria soluzione, e vedremo cosa accadrà in quel momento.