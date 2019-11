Bixby Voice non funzionerà più con le versioni precedenti ad Android 9 Pie

Samsung starebbe pianificando di terminare il supporto per Bixby Voice sugli smartphone che installano le versioni di Android più vecchie di Android 9 Pie.

Lo riferisce il portale specializzato Sam Mobile, di solito molto bene informato sulle faccende di casa Samsung.

Tutto ciò entrerà in vigore a partire dal 1 ° gennaio 2020, data in cui l’assistente vocale smetterà di funzionare.



La fine del supporto riguarderà i modelli Galaxy S9, S9+, S8, S8+, S8 Active, Note8 e A9 (2018) che sono rimasti alle versioni di Android 7.x Nougat o Android 8.x Oreo.

Dunque, tutti coloro che possiedono questi dispositivi che girano ancora su Android Nougat o Oreo, non potranno più contare sui servizi offerti dall’assistente vocale di Bixby, incluso Bixby Briefing, che fornisce un riepilogo dell’agenda quotidiana quando suona la sveglia.



Dunque, se non l’avete ancora fatto, aggiornate i modelli in vostro possesso, che dovrebbero aver ricevuto l’upgrade ad Android 9 Pie. Con tale versione del sistema operativo sarà installato anche Bixby 2.0, che dispone di una nuova interfaccia utente per l’interazione vocale e offre una migliore comprensione del linguaggio naturale con tempi di risposta più rapidi.