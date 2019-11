Black Friday: Honor 9X a un prezzo super-scontato

Tutto è pronto per il Black Friday, il giorno più atteso dell’anno per chi vuole inaugurare e risparmiare sui regali di Natale. Un evento diventato ormai fondamentale per aziende e consumatori in attesa dei grandi acquisti natalizi dell’ultimo minuto.

Tra le varie aziende che annunciano offerte e promozioni per il Black Friday, c’è anche Honor che per l’occasione ha scontato due modelli di punta del proprio listino. Potrete trovare Honor 9X a 229 euro invece che 299 euro mentre Honor 20 passa dai 499,99 ufficiali ai 349 euro.

Segnaliamo infine che il ribasso di Honor 9X è disponibile solamente presso Unieuro, sia sui canali online e offline.

9 Motivi per acquistare Honor 9X

Una bellezza Xstraordinaria: nato per soddisfare le sofisticate esigenze estetiche degli utenti, il pannello posteriore di HONOR 9X è composto da oltre 100.000 tasselli geometrici tagliati a diamante che riflettono e rifrangono la luce per creare l’esclusivo Dynamic X Design.

Scopri un mondo Xstraordinario in FullView display: la parte anteriore di HONOR 9X vanta un coinvolgente display FullView da 6,59″ senza notch grazia alla selfie camera nascosta, offrendo un’esperienza di visione senza distrazioni. Il suo schermo LCD è uno dei più grandi display a bordo di un dispositivo HONOR con un impressionante rapporto schermo/corpo del 91%. Perfetto per goderti le tue serie tv e video preferiti come al cinema

Selfie camera Pop up da 16MP a scomparsa per garantire una esperienza visiva a tutto schermo grazie alla quale l’ormai fastidioso notch scompare dallo schermo per una visione a tutto schermo

Tripla camera da 48MP per immortalare immagini spettacolari. Con apertura f/1,8 e sensore da ½ pollici, consente agli utenti di catturare i loro momenti straordinari in altra definizione. Alimentata da avanzati algoritmi AI, la modalità AIS Super Night Mode produce foto di eccellente qualità anche in ambienti scarsamente illuminati. Inoltre, l’inclusione di una Super Wide Angle Camera a 120° aiuta gli utenti a catturare ogni singolo dettaglio anche in inquadrature molto ristrette. Inoltre, la camera principale da 48MP, alimentata da avanzati algoritmi AI, offre una profondità di campo ed effetti bokeh superiori per ritratti professionali

Trasforma ogni ripresa in un film: grazie al nuovo stabilizzatore AI video, HONOR 9X è in grado di realizzare video fluidi e stabili da 720p anche in movimento senza l’utilizzo di attrezzature esterne per video da veri pro

Potente, intelligente e raffinato: il potente e reattivo processore octa-core Kirin 710F assicura che tutte le tue applicazioni preferite, anche le più pesanti, funzionino senza intoppi e con maggiore risparmio energetico. Perfetto per intense sessioni di gaming grazie al GPU turbo 3.0 che un’esperienza di gioco senza pari.

Tutto ciò che ti serve in uno smartphone, senza complicazioni: HONOR 9X supporta fino a 512 GB di memoria espandibile per aiutarti ad archiviare, portare e spostare foto, filmati e file comodamente ovunque tu vada

Batteria da 4000mAh a lunga durata per sessioni interminabili di ascolto della musica (fino a 120h), video (fino a 13h), chiamate (fino a 24h) e gaming (fino a 8h).