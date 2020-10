Black Friday in anticipo: su Amazon partono oggi gli sconti

Su Amazon.it – che ha appena compiuto dieci anni in Italia – prende il via oggi il “Black Friday in anticipo”. Permette di acquistare una selezione di prodotti di tutte le categorie e dei marchi più popolari a prezzi convenienti, grazie a offerte, sconti e promozioni.

Acquisti e resi

In attesa del Black Friday ufficiale, previsto per il 27 novembre, partono da oggi al 19 novembre gli sconti su Amazon.it. Con il “Black Friday in anticipo” non c’è bisogno di attendere per assicurarsi grandi occasioni. Perché Amazon rende più facile che mai trovare i regali migliori a prezzi bassi, prima delle festività. In più, la maggior parte degli articoli spediti da oggi fino al 31 dicembre, potrà essere restituita fino al 31 gennaio. Le offerte sono disponibili in varie date e orari a partire da oggi, fino ad esaurimento scorte.

Marchi Amazon

Dall’elettronica all’informtica, dai giocattoli agli elettrodomestici, le offerte del “Black Friday in anticipo” abbracciano ogni settore e oggni marchio. Per quanto riguarda i marchi Amazon, il risparmio è effettivamente molto interessante. Si può risparmiare fino al 25% su accessori per la casa, elettronica, attrezzature sportive e molto altro dei marchi AmazonBasics, Ultrasport e Umi. Fino al 40% su prodotti alimentari essenziali selezionati Happy Belly, prodotti di bellezza Belei e find. beauty e alimenti per animali domestici di Lifelong. E sempre fino al 40% sui marchi Amazon Fashion tra cui find., Meraki, Aurique, Iris & Lilly e Truth & Fable. Da tenere d’occhio, poi, la vetrina Amazon Launchpad che permette di risparmiare fino al 25% su una selezione ulteriore di prodotti.

Consegne veloci e sicure

Per quanto riguarda le consegne, Amazon promette che con il Black Friday in anticipo saranno a prova di Covid e veloci. Quest’anno il big dell’e-Commerce ha investito 800 milioni di dollari in misure anti-Covid. Tra le misure, l’acquisto di mascherine, disinfettante, scanner termici, termometri, salviette disinfettanti e postazioni per lavarsi le mani. Per i tempi di consegna, invece, la parola d’ordine è velocità. Per i clienti “normali” si traduce in pochi giorni di attesa dall’acquisto alla consegna gratuita. Per i clienti Prime, invece, si concretizza in due formule. Consegna in un giorno e Consegna Oggi. La prima è senza costi aggiuntivi su 2 milioni di prodotti. La seconda è sempre senza costi aggiuntivi per ordini di valore pari o superiore a 29 euro in alcune aree idonee. I clienti Prime a Milano, Roma e Torino beneficiano anche della consegna in fasce di due ore con Prime Now.