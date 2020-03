Black Shark 3 Pro: 5G e tanta potenza per i gamers

Black Shark, il sub brand di Xiaomi, ha presentato due nuovi smartphone dedicati agli heavy gamers. I dispositivi sono destinati in primo luogo al mercato cinese ma saranno successivamente disponibili anche in Europa.

Black Shark 3 Pro

Black Shark 3 Pro offre un paio di funzionalità extra rispetto alla versione base e ha uno schermo più grande. Lo smartphone è costruito attorno a un generoso pannello Oled da 7,1 pollici con risoluzione QHD+, una frequenza di aggiornamento di 90Hz e una frequenza di rivelamento della superficie touchscreen più veloce al mondo, pari a 270Hz.



Il telefono è mosso dal chipset Snapdragon 865 e offre la connettività 5G oltre al supporto al WiFi 6. Black Shark 3 Pro è disponibile in diversi tagli di memoria: con 8 o 12 GB di RAM e 256 GB.



La fotocamera principale è da 64 Megapixel con apertura f/1.8, ed è abbinata a un’unità ultrawide da 13 Megapixel e a un sensore di profondità da 5 Megapixel. La selfie cam ha invece un sensore da 20 Megapixel.

Trattandosi di un dispositivo pensato per chi gioca il produttore ha pensato di fornirlo con una super batteria da 5.000 mAh che supporta la ricarica rapida da 65W.

Xiaomi afferma che il telefono è in grado di ricaricarsi da 0% al 100% in soli 38 minuti. Inoltre, se la carica dovesse venire meno proprio nel bel mezzo di una sessione di giochi, sarà possibile connettere un caricatore magnetico sul retro del telefono che però rifornirà energia alla batteria in modo un po’ più lento, con una potenza di 18 W.

Nel modello Pro i pulsanti di gioco virtuali sono stati sostituiti da pulsanti fisici a comparsa che il produttore garantisce fino a 300.000 sollecitazioni.

La versione Black Shark 3

La versione base ha uno schermo più piccolo (da 6,67 pollici) e una risoluzioneinferiore (Full HD+). Mancano anche i triggers pop-up e offre una batteria da 4.720 mAh, quindi con capacità inferiore. Un’altra differenza è nelle varianti di memoria: 8 GB/128 GB, 12 GB/128 GB e 12GB/256 GB.



Dal punto di vista del design, entrambi i telefoni sono identici, costruiti in metallo e vetro e con display privi di notch. Xiaomi ha anche lavorato sul raffreddamento inserendo una nuova soluzione di dissipazione del calore. Spicca, rispetto ai precedenti Black Shark 2 e 2 Pro, la presenza del jack audio da 3,5 mm.

Prezzi, colori e disponibilità

Il modello base è disponibile in tre colori: Lightning Black, Armor Grey e Star Silver, mentre la versione Pro è disponibile solo in Phantom Black e Armor Grey.

Black Shark 3 sarà in vendita a partire dal 6 marzo. Prezzi: 500 dollari per il modello da 8/128 GB, mentre il prezzo del Black Shark 3 Pro sarà di ​​675 dollari in configurazione di base da 8/256 GB e sarà disponibile dal 17 marzo.