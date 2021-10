Black Shark 4S e 4S Pro presto in arrivo… In collaborazione con Gundam

Ci sono novità per Black Shark, la serie di smartphone da gaming di Xiaomi. La pagina ufficiale di Weibo ha infatti rivelato i dettagli di due nuove modelli, il Black Shark 4S e 4S Pro, che verranno presentati il 13 ottobre.

Ad alimentare i dispositivi ci sarà ovviamente il chip Qualcomm Snapdragon 888+. Inoltre sappiamo che lo schermo sarà un AMOLED da 6,67 pollici Full HD, con refresh rate di 144 Hz. Ulteriore novità è che la batteria supporterà una rapidissima ricarica via cavo da 120 W.

Non sono noti ulteriori dettagli tecnici, anche se sembra che le fotocamere siano le stesse del Black Shark 4. Tuttavia, il design è significativamente diverso. Esso infatti offre un nuovo look, rimanendo ancorato all’estetica dei telefoni da gaming sfoggiando però delle interessanti novità visive. Fra queste c’è anche un’interfaccia utente ridisegnata per garantire il massimo comfort dalla lettura a schermo prolungata.

Un ultimo dettaglio che sicuramente sarà molto interessante per gli appassionati è la collaborazione di Black Shark 4S con la famosa serie Gundam. Lo smartphone infatti sarà rilasciato con una versione limitata ispirata all’enorme robot, anche se non sono ancora noti esattamente i dettagli della promozione.

Ricordiamo che la serie Black Shark 4S sarà ufficialmente presentata il 13 ottobre: in assenza di informazioni ulteriori, resta solo da attendere la data dell’evento.