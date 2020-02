BlackBerry verso l’addio, termina l’accordo con TLC

Microsoft ha ritirato ufficialmente Windows 10 Mobile a gennaio e oggi un’altra società iconica si sta preparando per uscire dal mercato mobile. BlackBerry, che fino ad oggi è sopravvissuta grazie ad una partnership con TCL, ha annunciato che la collaborazione finirà in estate mettendo a rischio il futuro del marchio.

BlackBerry è stata molto vaga su ciò che verrà dopo la conclusione del rapporto ma ha confermato che TCL non avrebbe più venduto i suoi telefoni.

“Siamo spiacenti di condividere tuttavia che al 31 agosto 2020, TCL Communication non venderà più dispositivi mobili con il marchio BlackBerry. TCL Communication non ha ulteriori diritti per progettare, produrre o vendere nuovi dispositivi mobili BlackBerry, tuttavia TCL Communication continuerà a fornire supporto per il portafoglio esistente di dispositivi mobili, incluso il servizio clienti e il servizio di garanzia fino al 31 agosto 2020 – o fino a quando richiesto dalle leggi locali in cui è stato acquistato il dispositivo mobile”, afferma BlackBerry.

L’ultimo telefono rilasciato da BlackBerry è il KEY2 LE lanciato nel 2018 e molte persone si aspettavano che KEY3 uscisse quest’anno.

Tuttavia, poiché la collaborazione con TCL sta volgendo al termine, non solo le possibilità di vedere il lancio di un nuovo modello nel 2020 stanno diminuendo ma il futuro del marchio stesso è in pericolo.

BlackBerry non ha ancora confermato se è alla ricerca di un nuovo accordo con un’altra società per costruire e vendere i suoi prodotti, confermando il fatto che ci siano buone probabilità che questa sia l’uscita di scena ufficiale del marchio BlackBerry. Molto probabilmente, l’azienda continuerà a concentrarsi sui servizi, un approccio che le consentirebbe di rimanere rilevante nel settore della telefonia mobile senza investire in hardware.