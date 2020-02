La startup Bluon presenta MyMi, il dispositivo anti abbandono in auto

La startup milanese Bluon ha presentato al pubblico il dispositivo antiabbandono MyMi, destinato ai bambini di età uguale o inferiore ai quattro anni, in conformità con il Decreto Ministeriale 122/19 dello scorso novembre. Qui la nostra guida all’acquisto.

In cosa si distingue MyMi

MyMi della Bluon si distingue dagli altri dispositivi al momento in circolazione perché é compatibile con tutti gli ovetti e i seggiolini auto, inoltre è dotata di un tracker-portachiavi utilizzabile anche senza il cellulare. Per chi invece preferisce avere tutto sotto controllo anche su dispositivo telefonico, è sufficiente installare l’App sugli Store per Android dalla versione 5.0 in poi, disponibile anche per iPhone. L’app MyMi è stata creata anche per Apple Watch.

La start-up Bluon garantisce che, come per altri suoi prodotti, anche nel caso dell’app MyMi non ci sono costi aggiuntivi per l’invio delle segnalazioni di emergenza, ovvero degli allarmi acustici e visivi che non richiedono messaggi SMS.

Come funziona MyMi

Acquistando il dispositivo antiabbandono MyMi della Bluon si ricevono in dotazione un cuscino intelligente compatibile con tutti seggiolini e un tracker-portachiavi in grado di emettere segnali acustici e visivi in caso di allontanamento dal veicolo con bimbo a bordo. L’app si attiva a ogni utilizzo ogni volta che il bambino si siede sul seggiolino; la corretta attivazione di MyMi avviene con un bip prolungato.

in caso di mancata connessione Bluetooth viene inviato un segnale acustico persistente al genitore, mentre in caso di batteria scarica, sia il cuscino intelligente, sia il tracker-portachiavi emettono specifiche segnalazioni acustiche. Inoltre, attraverso l’app è possibile controllare con costanza il livello della batteria.

Dove acquistare MyMi e a che prezzo

la startup Bluon offre dettagliate spiegazioni sull’utilizzo corretto del dispositivo, la conformità alla legge, le modalità per l’ottenimento del bonus statale di 30 Euro per bambino e una sezione dedicata all’amnesia dissociativa sul sito www.my-mi.it Il dispositivo anti-abbandono MyMi (cuscino intelligente+tracker-portachiavi+app) costa 69,90 euro ed è in vendita in tutta Italia oppure online www.semiperdo.com.

Per maggiori informazioni visitare il sito: my-mi.it/dove-trovi-mymi/

Cosa fare in caso di batterie esauste

MyMi è ecosostenibile anche da questo punto di vista, perché fornito di batterie sostituibili che hanno un costo di ricambio modesto.

cuscino intelligente MyMi