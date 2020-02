Cuffie wireless Bowers & Wilkins PI4

Bowers & Wilkins presenta le nuove cuffie wireless PI4 con tecnologia di cancellazione del rumore. Pensate per la massima vestibilità, grazie all’assenza di cavi di collegamento e alla scelta di un mini archetto in silicone flessibile che le tiene saldamente in sede, le nuove Bowers & Wilkins PI4 promettono prestazioni di alto livello sia in riproduzione musicale sia in chiamata in qualsiasi contesto di utilizzo, anche il più rumoroso.

PI4 possono riprodurre musica in streaming senza fili da smartphone, tablet o computer tramite Bluetooth, oppure essere impiegate per la telefonia wireless e riprodurre file audio mentre vengono ricaricate tramite la porta USB. PI4 utilizzano tutte le tecniche sviluppate da Bowers & Wilkins in materia di cancellazione adattiva del rumore, di percezione delle informazioni ambientali e di sensori magnetici per la pausa e lo standby.

Noise cancelling e sensori magnetici

Il Noise Cancelling, già implementato nelle nuove PX5 e PX7, rileva in maniera intelligente ciò che avviene nell’ambiente circostante, selezionando automaticamente il livello di cancellazione più adatto. La funzione di passaggio delle informazioni ambientali, poi, permette di percepire certi suoni esterni, come le conversazioni o gli annunci di sicurezza, senza doversi togliere gli auricolari. I sensori magnetici, spiega il produttore, permettono alle PI4 di rispondere in modo naturale ai comportamenti abituali, mettendo in pausa e riprendendo la riproduzione della musica semplicemente unendo tra loro gli auricolari o separandoli. Queste funzioni possono essere abilitate e ulteriormente personalizzate tramite l’applicazione Bowers & Wilkins Headphone, disponibile per iOS e Android.

L’autonomia

Le PI4 sono ovviamente dotate di batteria ricaricabile di grande capacità, con una ricarica completa e a seconda del grado di utilizzo di Bluetooth, cancellazione adattiva del rumore e passaggio delle informazioni ambientali, la batteria può fornire fino a 12 ore di funzionamento continuo. Con volume medio e collegamento BT sono garantite 8 ore di autonomia continue, mentre 15 minuti di ricarica garantiscono comunque 3 ore di riproduzione.

Disponibilità e prezzi

Bowers & Wilkins PI4 sono già disponibili in Italia nelle colorazioni Silver, Black e Gold a 299 euro.

Caratteristiche tecniche