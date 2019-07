Huawei continua l’espansione dei popri punti vendita con l’apertura del suo più grande flagship store al di fuori della Cina. Il negozio si trova sulla Gtan Via, una delle strade più trafficate d’Europa.

Il punto vendita si estende su 1.100 metri quadrati e su due piani e offre ai consumatori formazione gratuita sui prodotti e supporto tecnico, oltre ad esporre tutti i prodotti del brand cinese.

“I clienti sono e saranno sempre la nostra priorità, indipendentemente dalle sfide che ci troveremo ad affrontare come brand”, ha dichiarato Walter Ji, Presidente Huawei Consumer Business Group, Western Europe. “Abbiamo aperto questo spazio unico al mondo in uno dei luoghi più prestigiosi d’Europa, a testimonianza del nostro costante impegno nei confronti dei nostri clienti, e per dimostrare che per il nostro business nulla è cambiato. Questo è un ulteriore passo avanti nel nostro ambizioso progetto di portare innovazioni rivoluzionarie nella vita di ogni persona.”

Lo store, chiamato ‘Huawei Space‘, offrirà ai clienti l’opportunità di sperimentare e immergersi in alcune delle tecnologie più innovative al mondo. Lo spazio sarà utilizzato anche come punto d’incontro per i consumatori che vorranno ricevere una formazione sui prodotti – sia per le caratteristiche attuali che per quelle future – per garantire che ottengano il massimo dai loro dispositivi. Gli utenti possono contare su un servizio di consulenza personalizzata, gestito da personale altamente qualificato, per risolvere qualsiasi problematica relativa ai prodotti e per una migliore comprensione delle ultime tecnologie dell’ecosistema Huawei.

Inaugurato il punto vendita madrileno ora si pensa giù alla prossima apertura, prevista nel centro storico di Barcellona per la fine del 2019.