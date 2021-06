Bulletin, annunciata la nuova piattaforma di newsletter di Facebook

I servizi di newsletter stanno acquistando una popolarità sempre maggiore, e anche la società californiana ha deciso di entrare in questo mercato lanciando Bulletin. Si tratta di un progetto indipendente da Facebook ma strettamente collegato ad esso, pensato per aiutare autori da tutto il mondo a farsi conoscere sfruttando l’infrastruttura del social.

La piattaforma ospiterà contenuti sia gratuiti che a pagamento e, al contrario di altri servizi simili, Bulletin non tratterrà alcuna commissione dal guadagno dei creatori. Questi ultimi avranno la possibilità di personalizzare a proprio piacimento le proprie newsletter, di diffonderle attraverso Facebook e di interagire con i propri seguaci.

Attraverso Bulletin, vogliamo aiutare questi creatori, unendo i tool esistenti a qualcosa che può offrire supporto diretto ai contenuti scritti e audio, il tutto in un solo posto. Rispettiamo il lavoro di chi scrive e vogliamo essere chiari sul fatto che tutti i nostri partner godrà di completa indipendenza editoriale.

Per il momento Bulletin è ancora in beta, ed è disponibile soltanto per alcuni autori selezionati. Non sono note informazioni sulla data di lancio ufficiale.