Bullitt Cat S75: Indistruttibile e con connessione satellitare bidirezionale. La nostra recensione

Na avevamo già lungamente parlato durante il Mobile World Congress di Barcellona e ora Cat S75 arriva sul mercato e promette una rivoluzione tecnologica. Bullitt, licenziataria del marchio Cat e azienda specializzata nella produzione di smartphone rugged, ha infatti dotato il nuovo S75 di connessione satellitare, una tecnologia che consente di avere sempre a disposizione un’opportunità di comunicazione, anche in assenza di segnale telefonico o rete internet.

Scheda tecnica Cat S75

Cat S75 è uno smartphone Android, con tutti i tratti di utilizzo di un comune telefono animato dal sistema operativo del robottino verde. Il tutto viene impreziosito da una struttura rugged, che rende il Cat S75 praticamente indistruttibile e utilizzabile nelle situazioni più complesse. Ma la sorpresa deve ancora arrivare, perchè Cat è riuscita a rendere il nuovo prodotto quasi indistinguibile da un normale smartphone. L’estetica tradisce solo qualche millimetro di spessore e qualche grammo in più del normale, ma l’abbondante cover gommata non è molto diversa da una di quelle che utilizziamo per proteggere quotidianamente i nostri flagship e i loro preziosi dettagli in vetro o metallo.

Design

Il design di Cat 65 è davvero bello se si contestualizza il telefono nel mondo rugged. Le vecchie e sgraziate forme dei dispositivi indistruttibili di qualche anno fa hanno lasciato il posto a linee ben armonizzate e in linea con l’estetica di un classico smartphone. Per semplificare, la sensazione è quella di utilizzare un dispositivo con una cover di protezione, ma con il grande vantaggio di avere un livello di resistenza enormemente superiore. Il rovescio della megaglia è un peso che sfiora i 270 grammi e uno spessore di quasi 12 millimetri, ma tutto è coerente con un prodotto robusto e capace di strizzare l’occhio al design.

Molto discreto il modulo delle fotocamere, mentre segnaliamo la presenza di un solido coperchio in gomma per sigillare lo slot che ospita la Sim card e della microSD. Sul lato sinistro spicca un grande pulsante in metallo ruvido che permette di attivare il servizio SOS, compreso quello che utilizza la connessione satellitare. Il tasto è ampiamente programmabile dall’utente, tramite un menù dedicato.

Sul retro è presente il sensore per le impronte digitali, che si rivela piuttosto rapido e preciso nel funzionamento. Parlando di resistenza, Cat S75 riesce a sopravvivere a cadute da 1,8 metri e a immersioni fino a 5 metri per oltre mezz’ora.

Il display di Cat S75

Il display IPS LCD offre una diagonale da 6,58 pollici con risoluzione Full HD di 1.080×2.400 pixel. Il pannello riproduce colori con buona gamma cromatica e offre anche un discreto picco di luminosità, che consente di utilizzarlo agevolmente anche sotto forte illuminazione solare. Notevole la frequenza di aggiornamento che raggiunge i 120Hz.



L’hardware di Cat S75

Cat S75 è dotato di un completa scheda tecnica, che riesce a muovere agevolmente il sistema e a gestire le funzionalità satellitari e di SOS. Il processore che anima il dispositivo è il Mediatek Dimensity 930, assistito da 6 GB di Ram e 128 GB di storage. Lo spazio di archiviazione è espandibile con schede microSD. Buona la performance della batteria da 5.000 mAh: l’amperaggio abbondante e una buona gestione del software consentono un ottimo livello di autonomia d’esercizio. Si arriva sempre a sera senza particolari riguardi.

UI Experience

Cat S75 utilizza una distribuzione Stock di Android 12, che verrà a breve aggiornata alla versione 13. Il produttore ha inserito alcuni importanti livelli di personalizzazione che consentono di usufruire delle potenzialità della connessione satellitare, ma anche dei servizi di SOS.

La fotocamera di Cat S75

La fotocamera non è certo l’elemento di maggiore interesse in uno smartphone di questo tipo, ma Cat S75 dispone comunque di un sensore principale da ben 50 Megapixel e anche di un elemento ultrawide da 8 Megapixel. La prestazioni sono da prodotto di fascia media, ma si apprezza una notevole versatilità, che torna utile anche negli scenari di scatto più imprevedibili ed estremi, che possono coinvolgere Cat S75 e il suo utilizzatore.

L’audio dello smartphone

Cat S75 dispone di un buon comparto audio. Nonostante il notevole lavoro di protezione delle componenti, gli speaker riescono a riprodurre una buona acustica e un livello di volume sufficientemente alto e corposo. Bene anche il confort durante le telefonate: la chiamata è priva di rimbalzi metallici e l’ascolto in vivavoce è apprezzabile, pur in presenza di rumore ambientale persitente.

Connessione satellitare

Cat S75 è dotato di Bullitt Satellite Messenger, al momento l’unica applicazione capace d’inviare messaggi di testo tramite rete satellitare GEO. Lo smartphone dispone della possibilità di accedere alla rete satellitare e di gestire la messaggistica, anche in completa assenza di segnale telefonico. Un grande Plus, che si rivela utile quando il dispositivo viene utilizzato in condizioni estreme o in luoghi particolarmente isolati e che permette, oltre allo scambio di messaggi, l’invio immediato di richieste di aiuto.

Sono a disposizione dell’utente ben 5 profili tariffari (SOS ASSIST, ESSENTIAL, EVERYDAY, PREMIUM e FREEDOM) che permettono di gestire al meglio il servizio di messaggistica bidirezionale e tutte le sue opzioni.

Gli Awards di Cellulare Magazine

Cat S75 si aggiudica il nostro Hi-Tech Award grazie alla presenza, assai innovativa, di un sistema di messaggistica bidirezionale, resa possibile dalla presenza dalla connessione satellitare. Come se non bastasse, Cat S75 si presenta come un telefono gradevole nell’estetica, ma che nasconde tutti i vantaggi di uno smartphone rugged.

Il giudizio di Cellulare Magazine: Cat S75

Cat S75 è uno smartphone particolare. La sua scheda tecnica è infatti pressochè unica, perchè consente di gestire un evoluto sistema di messaggistica bidirezionale, grazie alla capacità di interagire con le reti satellitari. Un grande plus, che torna utile per le situazioni d’emergenza: c’è un tasto SOS dedicato, ma anche ogni possibilità di utilizzare il dispositivo in condizioni difficili e in zone prive di segnale telefonico. Cat S75 riesce anche a sintetizzare le caratteristiche di robustezza di un telefono rugged di ultima generazione con le l’estetica di un prodotto adatto a tutte le tasche. Le sue dimensioni e il suo peso sono leggermente superiori alla media, ma questo non impedisce di avere un ottimo livello di portabilità e un design che sembra quello di un comune smartphone rivestito da una cover protettiva in dotazione. Certo, Cat S75 va acquistato con consapevolezza, ma si rivela un prodotto polivalente. Il prezzo non è esattamente contenuto ma in linea con tutte le prerogative di un prodotto finalmente diverso dalla massa.

PRO Connessione satellitare e messaggistica bidirezionale

Display di qualità Design gradevole per essere un rugged

CONTRO Peso un poco sopra la media

Prezzo equo ma certo non alla portata di tutti