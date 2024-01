Bullitt chiude i battenti: impossibile competere con i colossi mondiali degli smartphone

Il produttore di smartphone inglese Bullitt Group ha chiuso i battenti, dopo il fallimento della proposta di ristrutturazione. La notizia arriva esattamente tre settimane dopo che i media britannici avevano riferito che la società fosse sull’orlo dell’insolvenza.

Vari ex dirigenti dell’azienda hanno rivelato con post pubblicati su LinkedIn che Bullit, azienda specializzata nella produzione di dispositivi rugged, avrebbe chiuso la scorsa settimana e tutto il personale sarebbe stato licenziato.

Bullitt ha nel tempo prodotto dispositivi a brand JCB, Caterpillar e Jaguar Land Rover.

Il quotidiano inglese Daily Telegraph ha riferito all’inizio di questo mese che Bullitt aveva informato l’Alta Corte del Regno Unito della sua intenzione di nominare degli amministratori, dichiarando che si sarebbe voluta concentrare sul business della connettività satellitare e che i dipendenti sarebbero stati trasferiti in una nuova società di proprietà dei suoi creditori.

Infatti, oltre che sui telefoni rugged, negli ultimi anni l’azienda si era concentrata sulla connettività da satellite a telefono e sui servizi di messaggistica bidirezionale.

Tuttavia, la strategia di creare un’attività separata per le sue attività satellitari sembra fallita.

L’analista di CCS Insight, Ben Wood, ha definito l’uscita di scena di Bullitt come “una grande perdita per il settore”.

“Bullitt è la storia straordinaria di un coraggioso team britannico che ha sfidato alcune delle più grandi aziende di elettronica di consumo del mondo”, ha dichiarato alla pubblicazione Mobile World Live. “L’azienda, dopo essere entrata nel segmento di nicchia dei telefoni rugged, ha continuato a creare una serie di prodotti rivoluzionari, tra cui una termocamera e la connettività diretta al satellite”.

La scomparsa di Bullitt è la conseguenza dell’andamento del mercato degli smartphone, dove pochi brand detengono ormai il 90% del mercato. “Per questo – ha continuato Ben Wood – Bullitt potrebbe non essere l’ultima vittima di tale situazione nei prossimi anni”.

Lo scorso anno, al MWC Barcelona 2023, il co-fondatore di Bullitt Richard Wharton aveva dichiarato di avere un vantaggio iniziale nel segmento del business satellitare grazie all’utilizzo degli standard 3GPP.

Durante l’evento, Bullitt aveva vinto il premio Glomo Best in Show per il suo dongle Motorola Defy Satellite Link, che collegava gli smartphone come un classico hotspot al suo servizio di messaggistica.