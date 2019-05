Buon compleanno iliad!

Il 29 maggio dello scorso anno iliad arrivava in Italia e scuoteva dalle fondamenta il mondo della telefonia mobile. Dopo una lunga stagione in cui la miopia dei gestori telefonici italiani aveva preparato il terreno – con raffiche di rimodulazioni delle tariffe, canoni accorciati dal mese a 4 settimane e su tutte con una scarsa trasparenza dell’offerta – il gestore francese ha avuto gioco facile (ma non per questo ha meno meriti) nel far innamorare gli italiani in quella che al tempo definimmo la “Rivoluzione francese della telefonia mobile“.

E a un anno di distanza iliad è oggi qui che, giustamente, festeggia i suoi 3,3 milioni di clienti (raggiunti a 10 mesi dal debutto) strappati ai concorrenti e le promesse mantenute. Prima fra tutte quella di non aver rimodulato alcun piano tariffario ma anche quella di non aver inserito sotto banco alcun servizio non richiesto dai clienti e quella di avere un’offerta trasparente e coerente con le premesse del suo arrivo in Italia.

iliad spegne così la sua prima candelina nel Belpaese e incontra con i suoi clienti in compagnia dello youtuber Giacomo Hawkman che coinvolgerà utenti e passanti oggi alle 17,30 all’iliad Store di via Toledo a Napoli, sabato 1 giugno alle 17,00 in quello di via Cola di Rienzo a Roma e lunedì 3 giugno nell’iliad Store di via Torino a Milano a partire dalle 17,30.

E negli sviluppi annunciati da iliad per il futuro ci sono le premesse per un altro piccolo terremoto nelle Tlc: quello di offrire soluzioni convergenti con la rete fissa entro il 2024, da qui a cinque anni dunque. Il primo anno intanto è stato un successo, con 12 uffici aperti e oltre 200 punti vendita tra iliad Store e corner con le Simbox, i distributori automatici di Sim card.

Non tutto è perfetto, naturalmente: in molti attendono che altre promesse siano mantenute, in primis la possibilità per i già clienti di modificare il piano tariffario cui sono entrati in iliad, una possibilità annunciata dall’ad Benedetto Levi (sopra in foto) il 29 maggio 2018 dal palco del Superstudio di via Tortona a Milano durante l’evento stampa di presentazione del gestore. Ma, come già ci è stato detto, ancora un po’ di pazienza e ci si arriverà. Nel frattempo, Buon Compleanno iliad!