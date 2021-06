Calcio: una stagione sportiva da ricordare in formato smart tv

Quest’anno la stagione calcistica ha regalato grandi emozioni e qualche sorpresa, a cominciare dalle vittorie dei campionati che si sono verificate in Ligue 1, Liga e nella nostra serie A. Una stagione seguita principalmente attraverso dispositivi mobili, app dedicate al mondo del calcio ed eventi visti in diretta o in streaming su portali come NowTV e Dazn, senza considerare le news che annunciavano come Prime Video, la piattaforma video di Amazon dalla prossima stagione avrà un importante pacchetto sportivo, rivolto agli appassionati di calcio sparsi in tutto il mondo. In tutto mentre i cinque maggiori campionati di club mutavano pelle, anche per merito delle vittorie non pronosticate di Atletico Madrid, Inter e soprattutto del Lilla (Lille) in Francia.

Una stagione interessante per il calcio internazionale odierno

Soltanto la Premier e la Bundesliga infatti hanno visto trionfare la squadra più quotata e su cui tutti i pronostici erano favorevoli a inizio stagione. Tuttavia anche in Premier League c’è da sottolineare come il Manchester City di Pep Guardiola sia tornato alla vittoria, dopo la stagione straordinaria che aveva effettuato il Liverpool di Klopp nel 2019-2020. Questo vuol dire che solo il Bayern Monaco in Germania ha dato continuità al suo campionato conquistando un’altra volta il titolo di Bundesliga. Questo canovaccio è stato rispettato anche durante le finali di Europa League e di Champions. I campionati erano finiti solo da una settimana quando il Villareal a sorpresa conquistava la sua Europa League, battendo addirittura il Manchester United, squadra più abituata a disputare e a vincere questo tipo di gare.

La finale di Champions League dello scorso maggio vinta a sorpresa dal Chelsea

Anche in Champions League è stata la squadra underdog, considerata sulla carta meno forte, a trionfare, aggiudicandosi questa edizione. Una sfida inedita e l’ennesimo derby inglese ha visto infatti il Chelsea di Tuchel superare con autorevolezza il Manchester City di Pep Guardiola, alla sua prima finale di Champions. Ed è stata una pausa davvero breve quella che per due settimane ha reso orfani gli appassionati di calcio, visto che è in programma il campionato europeo che per questa edizione si svolgerà con sedi e stadi itineranti, in alcune delle città più importanti d’Europa.

Così per quanto riguarda il circuito delle scommesse, i bookmakers hanno già dato le quote relativamente alle scommesse sportive 888sport indicando le squadre che dovrebbero superare la fase a gironi. Nel gruppo A troviamo l’Italia impegnata con Turchia, Svizzera e Galles. Non certo un girone semplicissimo, ma nemmeno il più ostico per la Nazionale Azzurra guidata dal CT Roberto Mancini. La quota più bassa per il superamento del girone è data infatti a 1.50, mentre Turchia e Svizzera sono date rispettivamente a 5.50 e 6.50. Naturalmente per il gruppo B le favorite sono il Belgio di Martinez e la Danimarca, che vinse a sorpresa il suo primo e unico campionato europeo di calcio nel lontano 1992.

Le squadre più quotate per la vittoria finale del campionato europeo 2021

Favoriti d’obbligo per il gruppo C sono gli Orange, mentre il secondo posto se lo giocheranno secondo i pronostici, Austria e Ucraina. Si passa così al gruppo D che vede insieme Scozia e Inghilterra, Croazia e Repubblica Ceca. Un girone estremamente impegnativo, visto che troviamo oltre a Inghilterra e Croazia, formazione vice-campione del mondo, anche due squadre come Scozia e Repubblica ceca. Naturalmente le super favorite sono proprio la nazionale guidata dal CT Southgate e quella dove siede invece Zlatko Dalic. A conclusione di questa prima fase a gironi troviamo poi formazioni come Spagna, Polonia, Svezia, Portogallo, Germania e Francia. Il girone F è senza alcun dubbio quello più equilibrato, visto che una nazionale tra Portogallo, Francia campione del mondo in carica e Germania, potrebbero non accedere agli ottavi di finale. Condizionale d’obbligo visto che oltre alle due squadre qualificate per ogni girone, accedono alla fase successiva anche le 4 migliori terze classificate di tutti i gironi.