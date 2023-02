Cambio di direzione per YouTube: Susan Wojcicki si dimette dopo 9 anni

Questa sembra essere la settimana dei cambi di direzione: dopo che Elon Musk ha annunciato che smetterà presto di essere il CEO di Twitter (forse), un’altra piattaforma social avrà un nuovo management. Si tratta questa volta di YouTube, la cui CEO Susan Wojcicki ha annunciato la futura dipartita.

Wojcicki, una delle donne più famose nel mondo tech, ha dichiarato che abbandonerà il ruolo che ricopre da 9 anni per dedicarsi alla sua famiglia, alla sua salute, e alle sue passioni. A succederla sarà Neal Monhan, CPO di YouTube dal 2015 e capo del dipartimento di Fiducia e Sicurezza della piattaforma.

Wojcicki tuttavia non abbandonerà completamente YouTube: infatti ha affermato che si impegnerà a dare una mano a Monhan durante il periodo di transizione, e che continuerà a lavorare assieme ai team e ai creatori della piattaforma. Inoltre, sul lungo termine, andrà a occupare una posizione di consulenza per Google e Alphabet in collaborazione con il CEO Sundar Pichai.