Canalys: mercato smartphone ancora debole, crescita straordinaria per Honor (+116%)

Canalys ha pubblicato i dati delle spedizioni di smartphone in Europa (Russia esclusa) per il quarto trimestre del 2023. Lo shipment è diminuito del 3% su base annua a 37,8 milioni di unità.



Apple è tornata in testa alla classifica dopo sette trimestri dietro Samsung, in crescita dell’1% su base annua con 12,4 milioni di unità. Samsung è al secondo posto, in calo del 12% con 10,8 milioni di unità.

In particolare, Samsung è stato il maggiore venditore per tutto il 2023. Dunque, per Canalys, almeno in Europa, il sorpasso di Apple su Samsung non è avvenuto, nonostante che il produttore sudcoreano abbia lasciato sul campo un 11% di market share.

Xiaomi ha difeso la terza posizione, nonostante un calo del 10% con 6,0 milioni di unità, sostenuta dallo slancio positivo nell’Europa centrale e orientale. Motorola e HONOR completano la top five, con 2,0 milioni e 1,1 milioni di dispositivi, con tassi di crescita straordinari rispettivamente del 73% e del 116% su base annua.

In particolare spicca la performance di Honor che per la prima volta da quando è diventata indipendente si è posizionata tra i primi cinque marchi di smartphone in Europa.

Honor è l’unico marchio che è riuscito a raggiungere una crescita a tre cifre in questo periodo. Tale performance non solo sottolinea la crescente accettazione e popolarità del produttore di Shenzen tra i consumatori europei, ma evidenzia anche la sua abilità strategica nel navigare nel panorama altamente competitivo degli smartphone.

L’ingresso di HONOR tra i primi cinque innesca un cambiamento nel panorama competitivo: il produttore cinese, fra l’altro, presenterà il suo nuovo flagship domenica 25 febbraio alla vigilia dell’apertura del Mobile World Congress di Barcellona e si candida ad essere un attore protagonista anche nella fascia di smartphone Premium.