Caratteristiche principali e prezzo iPhone 11

L’iPhone 11 è una versione molto avanzata della serie di smartphone a marchio Apple

Uscito nel 2019, ancora oggi è uno degli smartphone più tecnologicamente evoluti tra quelli disponibili in commercio, sebbene esistano anche l’iPhone 11 Pro e l’iPhone 11 Pro Max. Chi è intenzionato all’acquisto di un telefonino di altissima qualità può dunque fare ancora affidamento sulla versione 11 e sembra che la domanda abbia addirittura superato le aspettative.

Ma quali sono le sue peculiarità, e qual è il prezzo iPhone 11? Per avere informazioni su questi argomenti, consigliamo di proseguire nella lettura dell’articolo, a cominciare dal prossimo paragrafo.

Caratteristiche dell’iPhone 11

L’iPhone 11 “normale” è considerabile ancora oggi uno tra i migliori cellulari in vendita. Infatti ancora adesso, scoprendo le sue caratteristiche, si rimane positivamente colpiti.

Il dispositivo può vantare la fantastica CPU A13 Bionic della Apple.

Il suo schermo è un ottimo Liquid Retina LCD che misura 6,1 pollici. Ha un rivestimento oleorepellente, che rende il vetro meno soggetto alla formazione delle impronte.

Dispone di un modulo con doppia fotocamera, entrambe con ben 12 megapixel, con un obiettivo di tipo grandangolare, e uno di tipo ultra-grandangolare.

La sua fotocamera frontale è invece singola, e permette di girare video in slow-motion alla velocità di 120 frame per secondo (fps). Come quelle posteriori, tale camera è di 12 megapixel.

Presenta un sensore per il riconoscimento facciale molto veloce, e che può identificare i volti da più angolazioni.

In più, l’iPhone 11 permette anche di registrare video in 4K, alla velocità di 60 frame per secondo.

Degno di nota è anche il fatto che ha un’eccezionale resistenza all’acqua: si mantiene intatto a una profondità fino a 2 metri, per un periodo massimo di ben 30 minuti.

Dato che utilizza il chip U1 della Apple, la sua rete cellulare (che permette di telefonare, ricevere SMS e navigare su internet con la connessione dati) vanta l’avanzatissima tecnologia Ultra Wideband.

Può leggere due SIM in contemporanea: una nano SIM e una eSIM. Vanta inoltre la presenza degli avanzati Bluetooth 5 e Wi-Fi 6. In più, si avvale della spettacolare tecnologia audio Dolby Atmos, che restituisce un suono eccellente. Rispetto al precedente iPhone XR, ha fino a 1 ora di autonomia in più.

Prima di scaricarsi, la batteria resiste fino a 17 ore nel caso di continue riproduzioni video; fino a 10 ore di continue riproduzioni video in streaming; e fino a 65 ore di ininterrotte riproduzioni audio. Supporta la ricarica wireless, con il caricabatterie Qi.

In commercio, l’iPhone 11 è disponibile nelle seguenti colorazioni: nero, verde, giallo, viola, rosso, e bianco.

Prezzo dell’iPhone 11

Il prezzo iPhone 11 può raggiungere anche i 1000 euro circa, ma questo vale per la sua versione con 256 Gb. Se ci si accontenta di uno smartphone con una memoria meno capiente, si può puntare su un modello con 128 Gb, che è sensibilmente più economico. Oppure si può scegliere un iPhone con 64 Gb: quest’ultimo costa circa 200 euro in meno rispetto alla versione con la memoria più grande.