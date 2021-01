Carl Pei annuncia Nothing, nuovo brand di smartphone

Carl Pei ha annunciato la sua nuova avventura professionale: un brand chiamato Nothing. La società – con sede a Londra – viene descritta come “una nuova lungimirante hi-tech company” anche se al momento non si conosce alcun prodotto espressione del nuovo gruppo di lavoro.



Nothing è stata aperta da Pei dopo aver lasciato OnePlus lo scorso ottobre, dove è stato co-fondatore dell’azienda insieme all’attuale Ceo Pete Lau. Pei aveva annunciato a dicembre che la sua nuova avventura professionale aveva già ricevuto 7 milioni di dollari di finanziamenti da nomi di spicco come Tony Fadell (ex Ceo di Nest, inventore di iPod), Kevin Lin (co-fondatore di Twitch), Steve Huffman (co-fondatore e Ceo di Reddit), Josh Buckley (Ceo di Product Hunt) e Casey Neistat (YouTuber).

We rethought everything and came up with #Nothing. pic.twitter.com/VSz905Kgug — Nothing (@nothingtech) January 27, 2021



Nothing presenterà i suoi primi smart device nella prima metà del 2021.

È passato un po’ di tempo dall’ultima volta che è successo qualcosa di interessante nella tecnologia. È tempo per una fresca ventata di cambiamento. La mission di Nothing è rimuovere le barriere tra persone e tecnologia per creare un futuro digitale “seamless”. Crediamo che la migliore tecnologia sia bella, ma naturale e intuitiva da usare. L’evoluzione tecnologica deve svanire sullo sfondo e sembrare… nulla.

Nulla, proprio come Nothing.

