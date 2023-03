CAT S75, lo smartphone con i messaggi satellitari bidirezionali [video]

Il Mobile World Congress 2023 è stata l’occasione per conoscere da vicino due prodotti altamente innovativi, presentati dall’azienda britannica Bullitt.

Parliamo del nuovo smartphone CatS75 e del Motorola Defy Satellite Link.

Cat S75

Il primo si chiama Cat S75, ed è uno smartphone che punta a offrire la massima sicurezza delle comunicazioni anche in assenza della rete cellulare tradizionale. Ciò è possibile grazie a una connessione satellitare, che sfrutta la rete di satelliti di Inmarsat. Il dispositivo ha un’app appositamente studiata per questo servizio (integrata nel telefono ma anche disponibile gratuitamente sugli store di Android e Apple). In mancanza di segnale wifi, 4G o 5G, il telefono opera lo switch sulla rete satellitare, grazie alla quale si può dialogare in chat bidirezionale.

Al MWC2023, allo stand di Cat Bullitt abbiamo incontrato Maurizio Di Carlo, country manager per l’Italia, con il quale abbiamo approfondito il funzionamento di questa tecnologia.

Dal punto di vista dell’hardware Cat S75 offre un display da 6,6 pollici con risoluzione Full HD, tripla fotocamera nella parte posteriore con sensori da 50 + 8 + 2 Megapixel, processore MediaTek Dimensity D930 e batteria da 5.000 mAh.

Lo smartphone appartiene alla categoria dei rugged phone e offre certificazione IP68 e IP69K.

In più, Cat assicura il passaggio nelle prossime settimane da Android 12 (out of the box) ad Android 13 e il successivo aggiornamento ad Android 14, oltre a cinque anni di aggiornamento delle patch di sicurezza.

Cat S75 sarà venduto al prezzo di 649 euro al pubblico ed entro l’anno sarà incluso anche il pacchetto di comunicazione satellitare (dunque alla classica Sim si aggiungerà una Sim satellitare), con una promo che offre tre mesi gratuiti del servizio satellitare e 12 mesi di messaggistica di emergenza.

Motorola Defy Satellite Link

Un altro prezioso dispositivo è il Motorola Defy Satellite Link. Si tratta di un hotspot portatile rugged e IP68, che offre connettività satellitare al telefono via Bluetooth.

Uno strumento utile che permette di avere lo stesso servizio satellitare bidirezionale offerto dal Cat S75 su qualunque altro smartphone anche non rugged.

È consigliato per gli sportivi, per chi va in mare o si trova in aree particolarmente remote.

Motorola Defy Satellite Link costa 179,90 euro, con 12 mesi di servizio satellitare Essential incluso.