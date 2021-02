C’è una console che sembra la Nintendo Switch ma è un computer

Si chiama Aya Neo ed è un console da gaming portatile basata su Windows 10 che riprende il concetto (e formato) di Nintendo Switch. Dentro troviamo però un hardware decisamente migliore: processore AMD Ryzen “Renoir” e uno schermo leggermente più grande con 1280 x 1200 pixel contro 1280 x 720 della rivale.

Nata dal successo del crowdfunding, Aya Neo è appena arrivata tra le mani dei primi utenti che l’hanno ordinata. Si tratta della prima console portatile alimentata da un processore AMD Ryzen 5 4500U a basso consumo di vecchia generazione da 6 core e 6 thread (nessun SMT sul 4500U) con architettura Zen2 e da una scheda grafica Radeon Vega 6 che raggruppa 6 unità di calcolo per 384 processori stream.

Accanto a questo processore, la piccola console dispone di 16 GB di RAM (LPDDR4X) e 512 GB o 1 TB di storage (NVMe SSD) a seconda del modello scelto. Come accennato in precedenza, il Neo offre uno schermo HD+ (1280 per 800 pixel) e una batteria da 47 Wh che garantisce un’autonomia di circa 2 ore effettive e 6 sulla carta.

Aya Neo è in grado di avviare svariati giochi per PC con buone prestazioni. GTA V, Forza Horizon 4, Skyrim Special Edition o persino Marvel vs Capcom Infinite possono essere spinti a 60 FPS con un livello medio di dettagli. Fortnite e Counter Strike Go si comportano egregiamente con più di 70 FPS sul primo (mediamente e con scala di risoluzione al 100%) e più di 100 FPS sul secondo (livello di dettaglio alto/medio). È anche possibile giocare a Doom Eternal (circa 60 FPS) e Crysis Remastered (circa 40 FPS). Lo stesso vale per Cyberpunk 2077 che rimane limitato a soli 30 FPS.

Ad oggi, la console viene consegnata ai primi acquirenti della campagna di crowdfunding) con una cover trasparente che potrebbe cambiare per un eventuale lancio su scala globale.