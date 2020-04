Cellulare Magazine: ecco le edicole che ve lo consegnano a domicilio

Nel weekend il nuovo numero di Cellulare Magazine è uscito nelle edicole. Un numero interamente prodotto dalla nostra redazione nelle giornate più difficili dell’emergenza Coronavirus, ma che – con orgoglio – abbiamo distribuito nelle edicole di tutta Italia con un ricco “Speciale novità” che vi guiderà fra tutti gli smartphone in uscita nelle prossime settimane.

Proprio per venire incontro ai lettori che, in queste settimane, hanno dovuto affrontare il lockdown e restringere i propri movimenti, è nata un’iniziativa da parte del nostro distributore m-dis, azienda leader nel settore, che ha avviato una serie d’iniziative per dare visibilità al lavoro degli edicolanti e allo stesso tempo aiutare i lettori a non rinunciare al proprio giornale o alla propria rivista preferita.

Una di queste è la possibilità di farvi consegnare la vostra rivista preferita direttamente a casa, da parte del vostro edicolante di fiducia.

Visitando il sito www.primaedicola.it si può cercare l’edicola più vicina a casa e individuare chi aderisce alla consegna a domicilio.

La consegna avviene nella massima sicurezza con guanti e mascherina in ottemperanza alle disposizioni di sicurezza previste dal Governo. Oltre 2.300 edicolanti hanno già aderito e molti lo stanno facendo in queste ultime ore.

Chi invece volesse scaricare l’elenco completo delle edicole per consultarlo lo può fare QUI.