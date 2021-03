Cellularline aggiunge (gratis) Microban alle sue custodie più richieste

Cellularline espande la gamma dei suoi prodotti che incorporano la tecnologia antibatterica Microban, includendola in alcune delle sue custodie più richieste: SENSATION, con finitura in silicone soft touch e interno in microfibra, TETRA FORCE STRONG TWIST, ultra protettiva in materiale Versaflex, e la cover a libro BOOK AGENDA. Tutte e tre verranno prodotte nella nuova versione dotata di protezione antibatterica, che gradualmente prenderà il posto delle versioni prive di tecnologia Microban. Microban sarà implementato anche in alcuni dei nuovi prodotti in arrivo, come la SENSATION PLUS, custodia in silicone soft-touch con modulo magnetico certificato “Made for MagSafe”, che consente la ricarica e l’aggancio al caricatore Apple MagSafe.

Microban: un successo per la sicurezza

La scelta di espandere la gamma con tecnologia antibatterica Microban arriva dopo il successo di ANTIBACTERIAL CASE e ANTIBACTERIAL GLASS, la custodia e il vetro di protezione che l’anno scorso hanno inaugurato la partnership tra Cellularline e Microban. Integrata durante il processo di produzione, la protezione antibatterica Microban interagisce con i processi vitali dei batteri, impedendone la sopravvivenza e la proliferazione. Test eseguiti da laboratori indipendenti hanno mostrato come questa tecnologia riduca attivamente fino al 99.9% dei batteri sulle superfici trattate, mantenendole igienicamente più sicure.

Nonostante il vantaggio aggiunto di una protezione antibatterica permanente, le nuove SENSATION, TETRA FORCE STRONG TWIST e BOOK AGENDA hanno lo stesso prezzo delle versioni precedenti.