Cellularline dona cinquemila accessori agli ospedali italiani

Alla luce della grave pandemia da Coronavirus che sta colpendo l’Italia e il mondo, mettendo a dura prova tutta l’economia del Paese, Cellularline, azienda specializzata nella commercializzazione di accessori tecnologici, ha deciso di affiancare con un gesto di solidarietà le persone ricoverate, aiutandole a sentirsi più vicine ai loro cari in questo momento di grande difficoltà.

L’isolamento forzato

Uno fra gli aspetti più drammatici di questa epidemia globale è l’isolamento dei pazienti che vengono privati del conforto di amici e parenti. Costretti a rimanere da soli per prevenire la diffusione incontrollata del virus, si sentono spesso lontani dai loro affetti. Molte volte, a causa di un ricovero improvviso, non hanno con sé nemmeno la dotazione per la ricarica del telefono.

È proprio per ovviare a questa necessità e offrire ai malati la possibilità di comunicare con la famiglia che Cellularline ha deciso di donare più di 5.000 accessori per smartphones tra cui cavi, caricabatterie, auricolari e cuffie. Attraverso la tecnologia, Cellularline si impegna a contribuire e collaborare per fornire aiuti necessari in questa fase di emergenza, perché solo uniti possiamo farcela.