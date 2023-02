Cellularline lancia tantissimi accessori per il nuovo Galaxy S23

Il Galaxy S23 è stato annunciato pochissimo tempo fa, ma già gli accessori dell’attesissimo top di gamma abbondano. Fra questi ci sono quelli di Cellularline, che ha lanciato molte nuove linee di prodotti in grado di approfittare dei miglioramenti del nuovo smartphone: cover, caricatori, auricolari, e tutto quello che potrebbe servire.

In primo luogo ci sono le custodie antibatteriche, pensate per ridurre al minimo la crescita e la riproduzione dei batteri e che includono anche tantissime altre funzioni. Una delle novità Cellularline è Stand Case, cover che include una banda sul retro. Questa ha una doppia funzione: funge da stand per tenere il telefono sollevato e garantisce una presa sicura anticadute.

Sempre nel campo delle custodie c’è Tetra Force Strong Guard, dotata di bordi rialzati e angoli rinforzati. Se non volete modificare il design del telefono potete provare invece Clear Strong, trasparente ma non meno resistente, con cornice in gomma rialzata in grado di proteggere in particolar modo la fotocamera. Infine c’è Book, custodia a libro che si adatta perfettamente alla forma del telefono, che include persino una tasca porta-tessera.

Tutte le custodie di Cellularline, va ricordato, sono perfettamente eco-friendly. Sono infatti realizzate con materiali ricilati per ridurre le emissioni, e sono dotate di packaging in carta FSC.

Per completare l’offerta, Cellularline propone una gamma di accessori sia per il lavoro che per l tempo libero. Fra questi c’è il Super Fast Charger Kit 25 W, utilissimo per caricare i dispositivi Samsung con rapidità e sicurezza. Infine ci sono gli auricolari Vivid e Crystal, rispettivamente in-ear e a capsula, perfetti per ottenere una qualità audio ottimale per ogni scopo. Tutti questi accessori, assieme a molti altri, sono reperibili sul sito ufficiale.