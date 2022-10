Cellularline: nuove cover per iPhone 14

Cellularline ha annunciato l’ampliamento di alcune linee di prodotto, proprio per iPhone 14.

Fra i nuovi prodotti troviamo: SENSATION: è una custodia in silicone elegante e colorata che protegge gli angoli, i bordi e i fori del device: realizzata in materiale soft touch piacevole al tatto e rivestita internamente con morbida microfibra antigraffio.

Nella gamma Sensation fa la sua entrata la linea SENSATION DOTS, custodie in silicone semi-trasparente con un effetto macchiato in rilievo: questa trama è realizzata da pezzi di silicone colorati riciclati, iniettati nel materiale della custodia durante la produzione.



Con i nuovi iPhone non manca la ricarica MagSafe: GLOSS MAG: il design preserva il look del dispositivo, ma allo stesso tempo è estremamente resistente grazie alla fabbricazione in TPU e policarbonato, tanto da essere certificata Military Test. Cellularline ha pensato anche di fornire una postazione di ricarica fissa per MagSafe, proponendo MAG BASE: un pratico supporto con base antiscivolo in cui collocare il caricatore, per rendere più agevole il momento della ricarica.



STRONG GUARD MAG è una custodia con bordo rialzato e angoli rinforzati: realizzata con materiali tecnologicamente avanzati in grado di attutire e dissipare l’urto causato da cadute. Inoltre, questa cover è realizzata con tecnologia antibatterica Microban che elimina fino al 99,9% della crescita batterica sulla superficie della custodia.