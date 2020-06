Cellularline Voyager protezione ovunque, non solo in spiaggia

Presente già da tempo sul mercato, torna in una rinnovata veste la collezione di custodie protettive Voyager di Cellularline. Adatta a una protezione a 360 gradi dello smartphone, è impermeabile ma consente di interagire con i display touch dello smartphone. E, soprattutto, torna utile anche oggi in cui l’esigenza di igiene e pulizia è più che mai attuale.

Non solo in spiaggia, dunque, dove la certificazione IPX8 garantisce un’impermeabilità fino a 20 metri di profondità ma anche la protezione da sabbia, sporco, creme solari e salsedine. Voyager torna utile anche al supermercato, sui mezzi di trasporto e, più in generale, dove sia necessario tenere lo smartphone lontano dai microrganismi che si depositano sulla superficie della scocca.

Realizzata con materiale touch sensitive morbido e resistente, Cellularline Voyager è compatibile con le tecnologie 3D Touch e Face ID di Apple ed è dotata di un comodo laccio regolabile che ne consente il trasporto al collo o al polso e di una banda che garantisce una presa sicura a prova di selfie.

È disponibile in quattro colorazioni – blu, fucsia, nero, bianco – ed è in vendita a 14,95 euro.