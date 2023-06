Celly compie 25 anni e presenta il suo nuovo logo

Celly, brand del gruppo Esprinet specializzato nella produzione e distribuzione di accessori per smartphone, tablet e laptop, festeggia nel 2023 il suo 25° anniversario, e per celebrare l’occasione presenta un logo rinnovato, che riflette la sua evoluzione e il suo impegno costante nel mercato degli accessori per la telefonia mobile.

Fondato nel 1998, Celly si è rapidamente affermato come uno dei marchi più innovativi del settore, complice l’ampia offerta di soluzioni utili, curiose e divertenti per gli appassionati di tecnologia.

Durante questi 25 anni, alle tante linee di prodotto – protezione, carica, audio, utilità, accessori per bambini, fotografia e training – si sono affiancate importanti partnership, tra cui quella con il celebre club di calcio AC Milan, di cui Celly è Mobile phone accessories partner, e la realizzazione di collezioni in collaborazione con marchi e realtà tra i più amati dal grande pubblico: pensiamo a Pantone, Fiat 500, Sparco, Keith Haring, Vision of Super e tanti altri.

Non è mancato nemmeno il legame con il mondo della musica, in virtù del quale Celly è stato recentemente partner del Fuori Sanremo con Radio Italia e sponsor di RADIO ITALIA LIVE – IL CONCERTO.

Il nuovo logo di Celly

Fedele alla sua mission di migliorare la vita delle persone in ogni momento, Celly annuncia oggi un nuovo logo, ridisegnato per esprimere ancor di più i suoi valori di innovazione, praticità e divertimento e allineare i suoi codici visivi al suo tono di voce fresco, easy e catchy. Design pulito per comunicare praticità e tecnologia, linee tondeggianti per trasmettere l’idea di fun and friendly e font bold per esprimere il suo animo audace e catchy: tutti elementi che si affiancano a un nuovo pittogramma, che diventerà elemento caratterizzante e versatile nella brand identity Celly insieme al payoff “Hello, world”.