CES 2020: Google annuncia le novità per l’Assistente Google

Nuovo anno, nuove notizie sull’evoluzione dell’Assistente Google all’apertura del CES 2020.

Come per la scorsa edizione, quasi tutto ciò che Google mette in mostra al CES 2020 è incentrato sull’assistente AI a comando vocale dell’azienda, Google Assistant. Ecco le novità:

Lettura di pagine Web: hai intenzione di leggere un lungo articolo ma non hai 20 minuti? Le persone sui dispositivi Android saranno presto in grado di dire “Ehi Google, leggi questa pagina” e Assistant accenderà le sue reti neurali per generare una lettura abbastanza realistica, con il sistema che legge solo il testo pertinente (supponendo che tutto funzioni come previsto) evitando di menzionare cose come i pulsanti di condivisione social o le innumerevoli opzioni di navigazione della pagina.

Azioni programmate: presto sarai in grado di fare richieste una tantum per cose che vorresti fare più avanti nel corso della giornata, come “Ehi Google, accendi le luci alle 18:00”.

Note: hai mai scritto qualcosa su un Post-it con l’intenzione di farlo vedere a tutti? Bene, Google vuole riprendere quest’idea per inserirla sui display intelligenti, permettendoti di dire cose come “Ehi Google, lascia una nota che dica Non dimenticare di fare i bagagli” per aggiungere una nota alla schermata di blocco visibile a tutti.

Chiamata rapida: saremo in grado di aggiungere una serie di numeri di telefono alla schermata di blocco di uno schermo intelligente, consentendo a chiunque di chiamare rapidamente quei contatti con un tocco o un comando vocale.

Modalità interprete: annunciata al CES lo scorso anno, la modalità interprete consente a un display intelligente basato su Assistente di tradurre una conversazione tra due persone, ognuna delle quali parla una lingua diversa. Google afferma che più aziende si sono impegnate a utilizzarlo quest’anno, tra cui American Airlines, banche HSBC e una manciata di hotel vicino a Las Vegas, San Francisco, Los Angeles, Giappone e Qatar.

Privacy: l’assistente di Google non dovrebbe registrare nulla di ciò che dici a meno che non inizi la frase con “Ehi Google”

Debutto delle nuove funzioni

Come con la maggior parte delle nuove funzioni di Assistant, Google non è mai troppo specifica su quando verranno lanciate, specificando solo che arriveranno “entro la fine dell’anno”.