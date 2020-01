CES 2020: OnePlus Concept One ufficiale

Oggi al CES 2020 di Laser Vegas, OnePlus ha svelato il suo atteso Concept One. Essenzialmente si tratta di un OnePlus 7T Pro modificato con una cover in pelle oltre ad essere il primo telefono ad utilizzare una tecnologia vetro che cambia colore (tecnologia vetro elettrocromico), che gli permette di adattare la trasparenza dotandolo di una “fotocamera invisibile”.

Il rivestimento di colore arancio è accattivante, brillante e ispirato al design McLaren con cuciture a vista, non diversamente dai modelli OnePlus della McLaren Edition del passato. Al centro di questa luminosità c’è una lastra di vetro nera e il logo OnePlus x McLaren.

Concept One utilizza vetri che cambiano colore per coprire le fotocamere posteriori a scopo estetico. Questa è la stessa tecnologia a vetro elettrocromico utilizzata nel tetto apribile opzionale della macchina di lusso McLaren 720S e del modello 570GT del 2018.

La data di rilascio di OnePlus Concept One non esiste dal momento che non sarà mai disponibile al pubblico nella sua forma attuale. Anche il prezzo di OnePlus Concept One è sconosciuto poiché non sarà mai disponibile per la vendita rimanendo ancorato ad un mero esercizio di stile.