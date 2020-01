CES 2020: Qualcomm annuncia Snapdragon Ride per la guida autonoma

Al via il CES 2020, la fiera di Las Vegas dedicata alle novità hi-tech a 360 gradi. Per l’occasione Qualcomm ha annunciato Snapdragon Ride, una nuova piattaforma di guida autonoma progettata per adattarsi a tutti i livelli di autonomia, dai veicoli di livello 1 e 2 che offrono assistenza alla guida di veicoli L5 completamente a guida autonoma. Snapdragon Ride adotta un approccio olistico alla costruzione di servizi autonomi, combinando hardware (quindi un SoC con degli acceleratori), software, stack aperti, kit di sviluppo, strumenti e un ecosistema di partner. Insomma, una soluzione all-in-One.

Con la sua nuova piattaforma, Qualcomm punta ad accelerare l’implementazione di veicoli autonomi con un’architettura centralizzata, creando una piattaforma completa che consente aggiornamenti delle caratteristiche e funzionalità e personalizzazione.

L’industria automobilistica, infatti, ha raggiunto un punto di svolta, “in cui i costruttori di automobili sono costretti a esaminare architetture più incentrate sui dati, più scalabili – i requisiti di prestazione stanno aumentando in modo significativo” ha riferito un portavoce dell’azienda.

Sono centinaia le scatole elettroniche presenti in ogni autoveicolo per controllare le singole funzioni ma man mano che i sistemi diventano più autonomi, richiedendo maggiore affidabilità e l’attuale sistema diventa meno efficace.

Tuttavia, un sistema centralizzato ad alte prestazioni finisce per bruciare molta energia ed è per questo che è nato Snapdragon Ride. La piattaforma è in grado di fornire oltre 700 Tera Operations al secondo (TOPS) per la guida L4/L5 a 130 W. Ciò può consentire progetti più semplici che sono raffreddati ad aria passivamente, riducendo i costi e migliorando l’affidabilità.

Il software di guida autonoma appositamente costruito offre software e applicazioni ottimizzati per casi d’uso complessi, come la guida autostradale a navigazione autonoma, nonché una scelta di opzioni modulari come percezione, localizzazione, fusione dei sensori e pianificazione del comportamento. L’infrastruttura software può anche ospitare componenti dello stack specifici del cliente con i componenti dello stack autonomo Snapdragon Ride.

Disponibilità

Snapdragon Ride sarà disponibile per il pre-sviluppo per le case automobilistiche e per i principali fornitori nella prima metà del 2020. Qualcomm prevede che i veicoli abilitati per Snapdragon Ride saranno in produzione entro il 2023.