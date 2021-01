CES 2021, presentati i nuovi Oled Tv di LG

LG ha alzato il sipario sulla nuova gamma 2021 di Tv durante il CES, annuale appuntamento di Las Vegas questa volta in edizione tutta digitale. Sotto i riflettori le nuove gamme OLED TV, QNED Mini LED TV e TV NanoCell. La collezione 2021 di TV LG è stata aggiornata con tecnologie e funzionalità tra cui un nuovo pannello OLED, un pannello LCD che impiega la tecnologia colore Quantum NanoCell e la retroilluminazione a Mini LED per una migliore accuratezza dei colori e un maggiore contrasto, un processore AI aggiornato, una piattaforma webOS rivista e nuovi design.

Soprattutto Oled Tv

La nuova serie G1 di LG è dotata di OLED evo, il passo successivo nell’evoluzione della tecnologia OLED che offre una maggiore luminosità, per immagini caratterizzate da sorprendente chiarezza, dettaglio e realismo. La serie LG C1 vanta una vasta gamma di opzioni con varie dimensioni: dalla versione 48”, preferita dai gamers, al nuovo modello da 83” che trasforma il salotto di casa in un cinema privato. Inoltre, il nuovo Gallery Stand offre un’alternativa valida e di stile al Gallery Design, che permette di apprendere il TV a filo muro.

Il nuovo processore intelligente di LG, l’α (Alpha) 9 Gen 4 AI, porta a nuovi livelli le prestazioni delle nuove serie di TV OLED LG Z1, G1 e C1, LG QNED Mini LED TV nei modelli QNED99 e QNED95 e dei modelli LG NanoCell TV Nano99 e Nano95.Il processore sfrutta il deep learning per migliorare l’upscaling, rendendo perfetti i contenuti di qualsiasi qualità per gli ampi display. È poi dotato di AI Picture Pro, che riconosce gli oggetti sullo schermo, come volti e corpi, e distingue tra primo piano e sfondo, elaborando ciascun oggetto in modo indipendente per rendere le immagini più tridimensionali. Grazie alla sua capacità di rilevare il tipo di contenuto, l’α9 Gen 4 AI ottimizza ulteriormente la qualità dell’immagine, la quantità di luce nelle scene e le condizioni ambientali in vari scenari di visione.

Inoltre, il processore integra una nuova versione di LG AI Sound Pro, che vanta due importanti novità per il 2021. L’up-mixing del surround 5.1.2 virtuale offre un’esperienza sonora incredibilmente coinvolgente tramite gli altoparlanti integrati nel TV, mentre l’Auto Volume Leveling garantisce un livello di volume costante quando si passa da un canale all’altro, o da un’app di streaming all’altra.

I nuovi LG OLED TV offrono un’esperienza utente intuitiva grazie alla piattaforma per smart TV proprietaria aggiornata webOS 6.0. Con una nuova schermata Home dal design rinnovato e miglioramenti delle prestazioni e delle funzionalità, webOS 6.0 offre un accesso più rapido alle app e permette di scoprire più facilmente contenuti nuovi e interessanti con consigli ancora più personalizzati. Abbinato al Telecomando Puntatore (Magic Remote) migliorato che include tasti di scelta rapida per i provider di contenuti più diffusi, il nuovo webOS di LG offre agli utenti la possibilità di controllare e navigare più facilmente nei TV di nuova generazione e nel crescente ecosistema webOS.

Anche per il gaming

Gli LG OLED TV sono anche conosciuti come ottimi TV per console e giochi per PC. Gli LG OLED TV 2021 sono dotati di nuove funzionalità come il Game Optimizer insieme a un tempo di risposta di 1 millisecondo, un basso input lag e quattro entrate che supportano le ultime specifiche HDMI. Game Optimizer, disponibile su tutti i TV dotati di webOS inclusi i QNED Mini LED e i NanoCell, non solo consente di accedere a tutte le impostazioni relative al gioco comodamente in un’unica schermata, ma applica anche automaticamente le migliori impostazioni per l’immagine in base al tipo di videogioco, che si tratti di uno sparatutto in prima persona, di un gioco di ruolo o di real-time strategy. Per entusiasmanti sessioni di gaming sul grande schermo con immagini prive di shuttering e tearing, i TV OLED LG supportano G-SYNC, FreeSync Premium e il Variable Refresh Rate (VRR), che possono essere gestiti con il Game Optimizer.

Inoltre, LG ha ampliato il numero di modelli di TV che supportano HDMI 2.1 mentre eARC e ALLM (low latency mode) sono supportati su tutta la gamma. I TV LG Mini LED QNED90 e i TV NanoCell NANO90 e NANO85 supporteranno inoltre il VRR per un’esperienza straordinaria per gli amanti del gioco.

Il tour virtuale

La collezione di TV 2021 – che include gli LG OLED TV, i nuovi LG QNED Mini LED TV e i nuovi NanoCell TV con i suoi schermi di grandi dimensioni – è in mostra allo stand virtuale di LG del CES 2021 a partire da oggi.