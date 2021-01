Tocca a Samsung Electronics salire sul palco virtuale del CES per presentare la propria visione futura e annunciare le novità dell’anno. Al centro dell’attenzione, soluzioni flessibili, connesse e intelligenti applicate in ogni ambito, dai Tv ai frigoriferi, che utilizzano l’Intelligenza Artificiale per semplificare le azioni quotidiane di ogni utente.

La visione di Samsung

Sul palco virtuale Sebastian Seung, President and Head of Samsung Research, ha aperto la presentazione in streaming, presentando la vision del big sudcoreano. “Il nostro mondo oggi appare diverso e molte persone si trovano di fronte a una nuova realtà in cui, per esempio, la propria casa ha assunto un ruolo più importante. L’innovazione Samsung è sviluppata per offrire esperienze sempre più intuitive, che esprimano la personalità di ognuno. Stiamo lavorando per introdurre tecnologie di ultima generazione, fondate sull’Intelligenza Artificiale, elemento che consideriamo alla base di un futuro migliore”.

MicroLED da 110 pollici

Tra le novità più interessanti, già anticipate a inizio anno, di sicuro spicca il Tv MicroLED da 110 pollici. Ha il nuovo schermo Tv dotato di Led inorganici auto-illuminanti di dimensioni micrometriche. Ha un design Infinity Screen sottile e quasi senza cornice, che si integra perfettamente in ogni ambiente di casa. Offre un’esperienza visiva straordinariamente coinvolgente con una qualità dell’immagine sbalorditiva. Permette anche di utilizzare la funzione 4Vue (Quad View), un’opzione di visualizzazione a quattro vie, per seguire più contenuti contemporaneamente o riprodurre in streaming un tutorial mentre si gioca a un videogioco. MicroLED sarà lanciato da Samsung a primavera.

Health Smart Trainer sui TV 2021

Altra bella novità in arrivo è Samsung Health, che trasforma la casa in una palestra, e il nuovo Smart Trainer, che permette di tracciare e analizzare la propria postura durante l’allenamento, come un vero personal trainer. Durante e dopo l’allenamento, Smart Trainer fornisce indicazioni sulla forma fisica, aiutando a contare le ripetizioni e a stimare le calorie bruciate. Grazie all’allenamento video interattivo, gestibile con l’assistente vocale Bixby, Samsung Health Smart Trainer migliora e personalizza l’esperienza fitness tra le mura domestiche.

JetBot 90 AI+

In arrivo a metà anno, Samsung JetBot 90 AI+. E’ il nuovo aspirapolvere che utilizza una tecnologia di riconoscimento degli oggetti per scegliere il miglior percorso. I sensori LiDAR e 3D consentono a JetBot 90 AI+ di evitare cavi e piccoli oggetti, mentre pulisce gli angoli più irraggiungibili della casa. E’ dotato anche di una telecamera ed è perfettamente integrato con l’app SmartThings.

Uno sguardo sul futuro

Samsung ha chiuso la conferenza stampa del CES 2021 condividendo la sua visione su come la tecnologia potrà creare un futuro migliore per tutti. Samsung ritiene che non esista un’unica soluzione. Un futuro sostenibile richiede investimenti ad ampio spettro. Ed è per questo che l’azienda si concentra su tre aree chiave: sostenibilità, educazione digitale e accessibilità. “In Samsung, siamo sempre alla ricerca di nuovi modi per costruire un futuro migliore e più sostenibile. Focalizzandoci sull’ambiente, sulle persone e sulla società, continueremo a fornire strumenti e tecnologie per affrontare le sfide di oggi e di domani”. Con queste parole e un applauso virtuale Sandeep Rana, Senior Manager, Environmental Sustainability Specialist di Samsung, ha concluso l’intervento e la presentazione.