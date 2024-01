CES 2024: Asus presenta ROG Phone 8, la rivoluzione del gaming mobile

ASUS ROG ha annunciato la nuovissima serie ROG Phone 8 con un obiettivo molto ambizioso: rivoluzionare il gaming su mobile. Lo smartphone si è evoluto: ha un design premium, leggero e con bordi ottimizzati, rendendolo perfetto per tutti i tipi di utenti, gamer e non.

Asus ROG Phone 8: gaming, ma non solo

La serie ROG Phone 8 è stata completamente reinventata. Il nuovo design è fino al 15% più sottile rispetto alla generazione precedente, senza però alcun sacrificio nelle prestazioni. Attenzione particolare è stata posta non solo sul design, ma anche sulla durabilità, rendendolo adatto anche a chi desidera “semplicemente” uno smartphone di tutto rispetto.

Per uno smartphone da gaming non può mancare un chip potente, e infatti questa serie utilizza lo Snapdragon 8 Gen 3. Questo sarà supportato da RAM LPDDR5X da 8533 Mbps e spazio di archiviazione UFS 4.0. E per consentire lunghe sessioni di gioco senza surriscaldamento c’è il Rapid-Cooling Conductor, che conduce il calore direttamente dal processore alla cover posteriore, e il nuovissimo dispositivo di raffreddamento esterno AeroActive Cooler X, in grado di ridurre la temperatura della cover posteriore fino a 26°C.

Display ultra-luminoso

La serie ROG Phone 8 Pro è dotata di un pannello AMOLED da 6,78 pollici (Samsung E6) che supporta frequenze di aggiornamento adattive da 1 a 120 Hz grazie alla tecnologia LTPO. Inoltre, il tasso di touch sampling arriva fino a 720 Hz e la luminosità massima è ora aumentata a 2500 nit. Le immagini sono ottimizzate in collaborazione con Pixelworks per una precisione del colore senza pari.

Fotocamere da professionisti

Asus ROG Phone 8 presenta anche delle fotocamere davvero interessanti. La fotocamera principale utilizza il più recente sensore Sony da 50 MP per scatti di altissimo livello, con obiettivo grandangolare da 24 mm e modalità zoom 2X. La foto e i video possono essere stabilizzati grazie a gimbal ibrido a 6 assi 3.0, sia in modalità di scatto standard che ritratto, rendendola ideale per foto in condizioni di scarsa illuminazione. La stabilità video è assicurata dall’OIS anti-shake hardware e da un algoritmo software EIS aggiornato che utilizza i dati giroscopici per rilevare il movimento.

Per la prima volta la serie ROG Phone 8 include anche un teleobiettivo 3X dotato di OIS integrato, che offre risultati nitidi anche in condizioni di scarsa illuminazione. La tecnologia ASUS HyperClarity preserva ogni dettaglio delle foto, fornendo immagini più chiare anche con uno zoom fino a 30X. Durante le riprese video, il teleobiettivo utilizza l’EIS adattivo per produrre risultati stabili con uno zoom fino a 10X.

La fotocamera ultrawide da 13 MP è dotata di un obiettivo free-form e di algoritmi all’avanguardia per ridurre la distorsione dell’obiettivo; infine la fotocamera selfie ultrawide anteriore da 32 MP ha un campo visivo (FoV) più ampio, da 73° a 90°, rendendola perfetta per i selfie di gruppo.

Intelligenza artificiale

Nel ROG Phone 8 ci sono quattro funzionalità di intelligenza artificiale per migliorare l’esperienza di utilizzo, specialmente per quanto riguarda il gaming. X Capture permette di catturare foto e video di qualsiasi gioco, anche in background. L’intuitivo AI Grabber per l’acquisizione di testo e X Sense forniscono suggerimenti e assistenza quando necessario. AI Grabber può anche acquisire testo direttamente dai giochi utilizzando la tecnologia Machine-Learning Recognition, mentre X Capture e X Sense 2.0 ora supportano più nuovi giochi di punta grazie alla tecnologia AI Pattern Recognition.

Altre funzionalità basate sull’intelligenza artificiale includono la ricerca semantica che utilizza il linguaggio naturale nella Galleria, nel Launcher e nelle Impostazioni. AI Wallpaper può creare sfondi dall nulla utilizzando la tecnologia Stable Diffusion e la tecnologia di cancellazione del rumore.

AniMe Vision

La nuova serie ROG Phone 8 include elementi personalizzabili unici, tra cui il logo Aura RGB Lighting e il display Mini-LED AniMe Vision, che consentono di esprimere la propria personalità e creatività. AniMe Vision è un display da 341 elementi in grado di visualizzare animazioni preimpostate o create da zero, è inoltre possibile sbloccare animazioni segrete mettendo in contatto due ROG Phone 8 Pro / Pro Edition.

ROG Phone 8 (Rebel Grey & Phantom Black) è disponibile in pre-order sull’e-shop ufficiale di ASUS e arriverà durante il mese di gennaio anche negli ASUS Gold Store e su Amazon al prezzo iniziale di € 1.099.

ROG Phone 8 Pro è disponibile in pre-order sull’e-shop ufficiale di ASUS e arriverà durante il mese di gennaio anche negli ASUS Gold Store e su Amazon al prezzo iniziale di € 1.199. Inoltre, fino al 31 gennaio, acquistando il ROG Phone 8 Pro è possibile ottenere un AeroActive Cooler X incluso nel prezzo.

Infine ROG Phone 8 Pro Edition è disponibile in pre-order sull’e-shop ufficiale di ASUS al prezzo iniziale di € 1.499 e include un AeroActive Cooler X nella confezione.