CES 2024: JBL annuncia tre nuovi modelli

Al CES di Las Vegas, JBL ha annunciato tre nuove paia di cuffie accessibili che traggono ispirazione dai modelli di fascia alta del produttore americano, le JBL Tour Pro 2. JBL Live Flex 3, JBL Live Beam 3 e JBL Live Buds 3 sono tutti accompagnati da una custodia di ricarica dotata di schermo di controllo.

Questa innovazione arriva in realtà dalle JBL Tour Pro 2, le prime cuffie del marchio del gruppo Harman a integrare uno schermo nella custodia. Come per il loro predecessore, le tre nuove paia di cuffie possono essere controllate direttamente dalla custodia di ricarica, tramite il touch screen, senza dover necessariamente utilizzare l’applicazione per smartphone. Concretamente, ciò consentirà agli utenti di regolare il livello del volume, la riduzione del rumore o la riproduzione, anche se sono collegati a un computer tramite Bluetooth.

Cuffie compatibili Bluetooth LE Audio

Lato touch screen abbiamo le stesse caratteristiche sui tre box con diagonale di 1,45 pollici. Le tre paia di cuffie sono inoltre dotate di riduzione attiva del rumore e di una funzione di test dell’udito per adattare al meglio la risposta in frequenza all’udito dell’utente.

Su tutti e tre i modelli, inoltre, troveremo la compatibilità Bluetooth 5.3 oltre al supporto per Bluetooth LE Audio. Per i codec, invece, dovrai accontentarti di SBC e AAC, come spesso accade con JBL. Le cuffie sono inoltre resistenti agli schizzi, al sudore o alla pioggia con un grado di protezione IP55.

Infine, le principali differenze tra i tre modelli risiedono nel formato, come nelle generazioni precedenti. Le JBL Live Flex 3 sono quindi dotate di inserti rimovibili a seconda che si desideri un formato open-fit o semi-in-ear. Le Live Beam 3 sono cuffie in-ear con stelo, mentre le Live Buds 3 sono cuffie in-ear alloggiate interamente nel condotto uditivo.

Per ora JBL non ha ancora comunicato prezzo e disponibilità delle sue nuove cuffie. Le tre versioni saranno, però, disponibili in quattro colorazioni: viola, blu, argento e nero. Tradizionalmente, la gamma Live di JBL è piuttosto accessibile, con prezzi inferiori a 150 euro.