Chiamata dall’estero da numero sconosciuto? Occhio alle truffe!

Negli ultimi mesi, in Italia si è verificato un preoccupante aumento delle truffe telefoniche provenienti da numeri internazionali, in particolare dal Portogallo (prefisso +351) e dai Paesi Bassi (prefisso +31). Queste truffe utilizzano tecniche di phishing (in questo caso vishing, da voice) per rubare informazioni personali e dati sensibili degli utenti.

Le truffe legate spesso iniziano con una chiamata in cui una voce registrata in italiano afferma di avere ricevuto il curriculum della vittima per una potenziale opportunità lavorativa. Successivamente, il contatto viene spostato su WhatsApp, dove vengono richieste informazioni personali come documenti di identità o dati bancari. Questo schema è progettato per sfruttare la vulnerabilità delle persone in cerca di lavoro, in particolare i giovani, e portare al furto di identità o accesso ai conti bancari. Inoltre, se si risponde ai messaggi, si viene persuasi ad impegnarsi in una serie di “investimenti” che inizialmente vedono sì dei fantomatici guadagni, ma che poi si rivelano truffe dalle cifre ingenti.

Ma le esche possono essere diverse. Di recente vengono utilizzati in modi simili, spesso presentando una situazione di emergenza o una falsa opportunità, per indurre le vittime a fornire informazioni sensibili. Le autorità italiane consigliano di non rispondere a chiamate provenienti da numeri sconosciuti, specialmente se internazionali, e di bloccare immediatamente questi numeri per evitare ulteriori contatti

Per proteggersi, è essenziale non fornire mai informazioni personali durante chiamate non richieste e segnalare eventuali tentativi di truffa alle autorità competenti. Inoltre, diffondere la consapevolezza di queste truffe può aiutare a prevenire che altre persone cadano nella trappola.