Clippy è tornato! ChatGPT riporta in vita l’iconica graffetta di Windows

Ventisette anni fa, quando fu rilasciato Windows 97, il mondo conobbe Clippy. Questo compagno di Office non ha mai avuto veramente successo: era addirittura disabilitato per impostazione predefinita su Office XP. Solo nel 2007 è stato completamente rimosso. Tuttavia, con il suo aspetto, Clippy è gradualmente diventato un elemento della cultura informatica popolare. Microsoft aveva promesso di riportarlo in vita su Office, ma nessuna notizia da due anni. Nel frattempo, uno studio di sviluppo lo sta riproponendo, aggiungendovi ChatGPT.

Clippy è risorto con l’anima di Chat-GPT

Il tutto si concretizza in un’applicazione sviluppata dallo studio FireCube per Windows 10 o Windows 11, disponibile gratuitamente su Microsoft Store e in open source. Il progetto è scaricabile direttamente da Github. Al momento il software è in versione preview, la versione definitiva non è ancora stata rilasciata.

Reintegra Clippy direttamente sul desktop di Windows appuntando la famosa graffetta dagli occhi piccoli. E’ possibile lasciarlo vagare sulla scrivania per nostalgia ma il grande punto di forza di questa applicazione è ChatGPT. Utilizzando una chiave OpenAI, è possibile utilizzare ChatGPT (solo con GPT-3.5).

FireCube sta pianificando miglioramenti al suo software. L’arrivo di altri personaggi è previsto come la versione classica di Clippy (il suo design originale) o il cane Rover (che molte persone avevano probabilmente dimenticato). Inoltre, è previsto lo spostamento e il ridimensionamento della finestra. Infine, FireCube vuole supportare ChatGPT senza richiedere una chiave a pagamento da OpenAI.