Colpo di scena: Sony Xperia Compact potrebbe tornare come pieghevole

Sempre più aziende ormai si stanno lanciando sull’ultima moda nel mondo della telefonia: i cellulari pieghevoli. Secondo alcuni rumor, anche Sony sarebbe in procinto di fare il grande passo con un telefono pieghevole a conchiglia: si tratta di un nuovo membro della serie Xperia Compact.

Le informazioni riguardanti questo dispositivo sono molto poche, ed emergono da un post su un forum sudcoreano. I render, tuttavia, sembrerebbero realistici, ed è probabile che si trattino quantomeno di un prototipo del design.

C’è qualcosa di particolare nel nuovo Xperia Compact: infatti sembra che arriverà senza alcuno schermo esterno. Una mossa radicalmente diversa da tutti gli altri pieghevoli, ed è da vedere come questa sceltà influirà sulle ipotetiche vendite.

Per ora purtroppo è tutto qui, non ci sono informazioni né sulle specifiche né su una finestra di lancio. Per quanto ne sappiamo, potrebbe anche trattarsi di un progetto che non vedrà mai la luce, o che sarà pesantemente trasformato nel futuro. Tuttavia, per ora, possiamo fantasticare su questo nuovo dispositivo Sony.