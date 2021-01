Come abilitare la ricarica rapida su Galaxy S21

A sorpresa, Samsung ha disabilitato la ricarica rapida sulla serie Galaxy S21 al contrario della modalità super rapida impostata come predefinita. Fortunatamente è possibile andare nelle impostazioni e abilitare anche quella tradizionale.

La (probabile) ragione per cui la ricarica rapida è stata disabilitata è perché Samsung intende preservare la longevità della batteria. Ma se avete bisogno di una ricarica fulminea e non avete il caricabatterie da 25W originale, potrebbe far comodo sapere come aggirare il problema.

Ecco i passaggi per abilitare la ricarica rapida sulla gamma Galaxy S21.



Impostazioni —> Batteria e cura del dispositivo —> Batteria —> Altre impostazioni della batteria —>



Qui è possibile scorgere tre opzioni. Per impostazione predefinita, la prima (ricarica rapida) è disattivata mentre la ricarica super veloce e la ricarica wireless veloce sono attive di default. Ora, nulla di più semplice: sarà sufficiente toccare il tastino accanto a “Ricarica rapida” per attivarla.

Attenzione però: alla lunga le prestazioni potrebbero diminuire.