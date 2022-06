Per investire nel 2021, è a nostra disposizione una infinità di soluzioni. Ad esempio, tra le offerte di prodotti finanziari, è facile trovare ottimi investimenti finanziari, fondi pensionistici e via dicendo. Pur tuttavia, è innegabile che, mai come adesso, l’onda delle criptovalute attraversi impetuosamente i diversificati mercati finanziari.

Certo, anche le criptovalute rappresentano un investimento ad alto rischio ma, indubbiamente, il saper come cavalcare l’onda delle criptovalute, offre una tra le migliori occasioni per trovare il modo redditizio e facile di fare un ottimo investimento anche per il 2021. Non per nulla, la valuta virtuale continua a fare appello agli investitori che scommettono su una crescente capitalizzazione di mercato nel 2021.

Bitcoin, Ethereum e le altre criptovalute, quindi, sono una solida e promettente prospettiva per investire nel 2021. Per avere un maggiore e più chiara visione sul come poter cavalcare l’onda delle criptovalute in modo redditizio e facile, ovviamente, è necessario scoprire le migliori criptovalute in cui investire, così come su quali asset è meglio investire quest’anno. In altre parole, oltre all’intramontabile Bitcoin, è bene avere una buona panoramica su quali siano le altre criptovalute in cui investire nel 2021. Questi, d’altra parte, sono alcuni degli elementi essenziali da conoscere per navigare nei diversificati mercati finanziari.

Investire in denaro crittografico significa, infatti, essere disposti anche a perdere dei soldi. Un dato di fatto che, in ogni caso, vale per ogni tipologia di investimento. Il valore delle valute virtuali, ed è bene ricordarlo sempre, è estremamente volatile e può diminuire di un anno, mese o giorno per giorno.

Come prima valuta criptica a nascere, Bitcoin ha già dimostrato di essere sostenibile e che il suo valore dovrebbe aumentare meccanicamente nei prossimi mesi. Infatti, dalla sua creazione, sono stati pianificati 21 milioni di bitcoin, né più né meno. Ma ogni quattro anni, la produzione, chiamata mining, di BTC viene ridotta… a metà! Ciò porta inevitabilmente a una differenza tra una domanda sempre presente e una offerta in calo, valorizzando così Bitcoin.

Motivo per cui, se si vuole investire in criptovalute a lungo o a breve termine, la cosa meno rischiosa che si può fare, è propriamente quella di rivolgersi ai leader di mercato. Ad esempio, questo sito web, può considerarsi un ottimo punto di riferimento per poter scoprire il come cavalcare l’onda delle criptovalute in modo redditizio e facile.

Dalla creazione monetaria di bitcoin, si sono avute diverse criptovalute. Una tra le più attive criptovalute è Ethereum, altrimenti nota come ETH. Dopo un 2019 molto traballante, la tecnologia blockchain di questa criptovaluta ha permesso la creazione di una finanza decentralizzata. I prodotti finanziari del futuro innovano affidandosi al suo sistema, che spinge questa criptovaluta sul podio di asset inevitabili. A questo punto, sorge, anche, l’ipotesi che Ethereum possa essere in grado detronizzare il re, ovvero bitcoin.

Che il mondo delle criptovalute sia in continua espansione, offrendo dinamiche avvincenti e imperdibili occasioni per effettuare interessanti investimenti, lo si può, facilmente, desumere, dall’ampia panoramica di promettenti criptovalute. Tra queste, specialmente negli ultimi anni, è emersa Ripple. Quindi, investire parte del proprio capitale in questa criptovaluta, è una scommessa che potrebbe rivelarsi redditizia nel 2021.

Seppure sia ancora in fase sperimentale, ma è molto promettente dal punto di vista tecnico, Tezos, garantita dal sistema Proof-of-Stake è un’altra criptovaluta da considerare, così come MakerDAO. Infatti, dopo tre anni di esistenza, il token è rimasto stabile e conta sul 2021 per moltiplicarsi e diventare la valuta principale all’interno del sistema Ethereum.

Nel caleidoscopico universo delle criptovalute, nel 2021 Stellar Lumens appare essere una piacevole novità, anche perché, tra l’altro, propone transazioni in tempo reale e pagamenti internazionali con commissioni minime.

Andando a concludere, il mercato delle criptovalute offre la possibilità di disporre di ogni tipologia di mezzo e strumento per poter cavalcare l’onda delle criptovalute in modo redditizio e facile, oltre che offrire la migliore occasione per poter trovare soluzioni perfette, ovvero in grado di soddisfare ogni tipologia di investimento.