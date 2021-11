Negli ultimi anni alcuni noti social come Instagram e Facebook hanno raggiunto una così ampia crescita che diventa più difficile ottenere il successo su queste piattaforme in modo organico. Diventare un influencer, quindi, necessità obbligatoriamente l’attuazione di un tipo di strategia avanzata.

TikTok, sebbene accresca di giorno in giorno il suo successo, si configura ancora come una piattaforma recente e giovane. Il numero di contenuti postati su questo social network, infatti, sono ancora limitati se confrontati alle altre piattaforme. Questo significa che, se vuoi raggiungere il successo e diventare un influencer su TikTok, hai maggiori opportunità.

Inoltre, il suo algoritmo rende molto più semplice la condivisione e la circolazione dei contenuti postati dagli utenti, l’interazione tra le persone e, infine, la viralità dei video. Non è raro, infatti, vedere utenti che pubblicano anche un primo video, fatto bene, che riesce a raggiungere numeri altissimi e portare, al profilo, migliaia di follower. In questa guida, ti spiegheremo quali strategie affrontare per poter diventare famoso su questa piattaforma e far crescere i tuoi numeri.

Come crescere su TikTok

Una delle prime e più efficaci strategie per crescere su questa piattaforma è comprare follower TikTok. Su Internet, infatti, esistono diversi servizi attendibili che consentono di poter usufruire di questo vantaggio, acquistando dei veri e propri pacchetti anche per altri social, oltre che per TikTok, ovviamente.

Attenzione, però, a quale servizio sceglierai. Non tutti, infatti, sono affidabili e sicuri. Diffida sempre da quelle piattaforme che ti richiedono dati personali molto sensibili come, ad esempio, i dati di accesso al tuo account TikTok. In questo articolo, ti presenteremo un servizio tra i migliori nella sua categoria che si distingue, da moltissimo tempo, per il suo altissimo livello di qualità e per l’affidabilità dei servizi offerti agli utenti. Si tratta di Ryno Social di cui, tra poco, affronteremo, nel dettaglio, i servizi offerti proprio per TikTok.

Ryno Social è un’agenzia italiana che offre ai propri utenti una vasta gamma di servizi dedicati alle varie piattaforme social. Per quanto riguarda TikTok, l’agenzia offre i seguenti servizi:

Il servizio Followers che consente agli utenti di poter far crescere il proprio numero di seguaci sul famoso social network. In questo modo, avrai la certezza di poter diventare virare e far crescere le tue possibilità di diventare un influencer su questa piattaforma. I pacchetti follower venduti da Ryno Social sono formati, esclusivamente, da profili reali, attivi e di qualità che, in brevissimo tempo, inizieranno a seguire il tuo profilo;

Il servizio Like, invece, ti permette di far crescere il numero di Mi Piace rilasciati sotto ai tuoi contenuti video. Si tratta, ovviamente, sempre di interazioni da utenti reali. Grazie a questo servizio, quindi, il tuo engagement avrà un forte boost verso l’alto e riuscirai a trarre il massimo profitto dalle interazioni con i tuoi utenti;

Il servizio visualizzazioni video, che ti consente di poter ottenere, sotto ai tuoi video, un alto numero di visualizzazioni da profili reali e attivi. Questa strategia ti darà l’opportunità di far crescere, in modo organico, il numero dei tuoi follower.

Quindi, Ryno Social è, sicuramente, uno dei migliori servizi in Rete se il tuo obiettivo è quello di aumentare i tuoi follower, i like e le visualizzazioni su TikTok. Il tutto avverrà in tempi rapidissimi. Il servizio si addice in modo particolare a chi si approccia, per la prima volta, a questo social e vuole, sin da subito, scalare la classifica della piattaforma. In questo modo, il pubblico che seguirà il profilo avrà un’ottima impressione.

Oltre ai servizi appena descritti, e che approfondiremo, un’altra valida strategia per la crescita su TikTok è quella di utilizzare il famoso bot, ovvero un dispositivo che ti consente di realizzare delle operazioni in modo totalmente automatico. Come per il servizio di acquisto follower, anche per i bot sono presenti diverse scelte online. In ogni caso, il funzionamento è molto simile: il bot interagisce, automaticamente, con il pubblico selezionato mettendo Mi Piace a profili nuovi che, di conseguenza, ricambiano il tuo segui. Questo modo di procedere porterà, al tuo profilo, un gran numero di follower, like, commenti e visualizzazioni.

Crescere su TikTok con Ryno Social

Come abbiamo già accennato, il sito web Ryno Social è uno dei migliori servizi in circolazione per l’acquisto di pacchetti di follower di qualità e a prezzi convenienti. Questa operazione non compromette, in alcun modo, la qualità del tuo profilo, a differenza di quanto avviene con altri servizi presenti online.

Ryno Social è una piattaforma che ti garantisce solamente follower, like e visualizzazioni di TikTok reali. La loro erogazione, inoltre, avviene nell’immediato. Dopo che avrai selezionato, dal sito ufficiale, il numero di follower, like o visualizzazioni, dovrai infine inserire il tuo link al profilo TikTok. Ryno Social, infatti, non ti chiederà mai dati sensibili come la tua password del profilo. Diffida dai servizi che ti chiedono questi dettagli di accesso. Oltre a compromettere la tua sicurezza e privacy personale, metteresti a serio rischio il tuo profilo. Infatti, in quel caso TikTok potrebbe rilevare il metodo e bannarti dalla piattaforma.

Ryno Social, poi, si distingue anche per il suo servizio di assistenza clienti, disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7 tramite supporto email.

Per quanto concerne i prezzi, l’agenzia Ryno Social offre un’ampia scelta di pacchetti che riescono a soddisfare le esigenze di diversi clienti. I piani dedicati a TikTok, prevedono i seguenti prezzi:

Per l’incremento di follower, la piattaforma ti propone pacchetti che partono da un minimo di 3,99 euro fino a 49,99 euro al mese;

Per l’incremento di Like, invece, si parte da 2,99 euro per arrivare al massimo di 39,99 euro mensili;

Per l’incremento di visualizzazioni, i prezzi sono uguali ai pacchetti di follower in alto.

Questi prezzi ti fanno capire quanto i vari pacchetti siano alla portata di ogni budget. Fare questa scelta significa poter fare un grande balzo in avanti rispetto ai tuoi avversari diretti. Come vedremo più avanti, crescere su TikTok e svolgere le diverse strategie di aumento di follower e interazioni è molto difficile. Grazie a servizi come Ryno Social, invece, potrai incrementare e attirare, rapidamente, un gran numero di nuove persone. Naturalmente, il tuo compito principale sarà quello di dedicare il tuo tempo alla realizzazione di contenuti freschi, nuovi e originali.

Un consiglio, quando si utilizza un servizio come quello di Ryno Social, è quello di non acquistare, subito, un numero troppo alto di follower. Avere pochi post e migliaia di follower potrebbe insospettire molti utenti, facendo apparire il tuo account come non autentico.

La migliore strategia, quindi, è acquistare diverse volte i follower incrementandone, di volta in volta, il numero. Oltre a sembrare organica, la scelta sarà, sicuramente, più veloce.

Come aumentare follower su TikTok

Se conosci le dinamiche di base di TikTok, saprai sicuramente come sia fondamentale, per poter avere nuovi follower e maggiore engagement, finire, con il proprio contenuto, nella famosa sezione Per te. Si tratta della parte più importante del social network in quanto proprio lì vanno a raccogliersi tutti i video più apprezzati e virali della piattaforma. Questo è possibile grazie al particolare e sofisticato algoritmo di TikTok che fa arrivare a sempre più persone un determinato video. Questa condivisione sulla sezione Per Te da parte di TikTok aumenta, in modo considerevole, la visibilità di un profilo e dei suoi contenuti.

Come avere visibilità su TikTok

Anche se può sembrare scontato, riuscire a ottimizzare il proprio profilo TikTok consente di avere più visibilità sulla piattaforma. Infatti, questa operazione serve a chiarire, agli utenti, cosa fai nel tuo profilo e, soprattutto, chi sei. Questa ottimizzazione, quindi, ti aiuterà a ottenere sempre più follower e alzerà le tue possibilità di diventare un influencer su questo social network.

Un’altra attività da non tralasciare è la scelta dell’immagine del profilo che deve essere, assolutamente, professionale. Inoltre, è fondamentale che tu inserisca, nella sezione delle tue informazioni del profilo, il tuo nome, le keyword che riescano a riassumere e a rendere, immediatamente, chiaro di cosa ti occupi, i tuoi contatti, come l’email e un altro profilo social collegato. Queste accortezze ti consentiranno di poter ottenere un numero maggiore di follower.

Questa attività, nel gergo, viene chiamata brand positioning, cioè studiare il tuo target di riferimento e indirizzarti specialmente a utenti interessati, in modo certo, ai tuoi contenuti. Naturalmente, un elemento fondamentale, per accrescere la visibilità, è quello di dedicare tanta cura alla progettazione e realizzazione dei tuoi video. Inoltre, occorre pianificare, secondo una tabella ben precisa, le migliori strategie di marketing.

Un altro metodo per aumentare la visibilità su TikTok è usare gli hashtag giusti. Infatti, anche questa piattaforma, come gli altri social network, dà una notevole importanza agli hashtag. Aggiungere uno o più hashtag sotto ai tuoi video ti darà la possibilità di far crescere la loro visibilità, grazie al fatto che il contenuto avrà molte più possibilità di essere scoperto dagli utenti.

Se ti stai chiedendo come questo sia possibile, la risposta è molto semplice. TikTok, infatti, dà molta visibilità agli hashtag. Se visiti la sezione Scopri della piattaforma, infatti, avrai la possibilità di vedere quali sono quelli di maggiore tendenza e i video correlati. Se studi in maniera corretta gli hashtag sotto ai tuoi video, in questa sezione potrai trovare anche un tuo video (cercando un hashtag ben preciso). Le possibilità di visibilità, così, aumentano del 100% e il tuo video avrà anche ottime opportunità di diventare un contenuto virale (molto dipende anche dall’impatto e dalla qualità dei tuoi contenuti).

Non cadere, però, in un errore comune: usare hashtag troppo generici e popolari. Questa scelta, oltre a non garantirti visibilità, può sortire l’effetto opposto. Ti consigliamo, quindi, di puntare su quelli di nicchia e più adatti al contenuto che stai condividendo. La pertinenza, infatti, è un fattore fondamentale.

Oltre che aumentare i follower, sicuramente il tuo obiettivo è anche quello di far crescere le tue interazioni, come like e visualizzazioni. Più saranno alti questi numeri sotto i tuoi video, maggiore sarà la tua visibilità.

Un modo per poter ottenere questa crescita è scegliere il momento giusto per pubblicare i tuoi contenuti video. Scegliere una fascia oraria in cui la maggior parte dei tuoi followers e degli utenti sono online sulla piattaforma ti consente di avere una maggiore esposizione e più opportunità di ricevere Mi Piace e visual.

Naturalmente, non c’è un giorno o un orario specifico in cui pubblicare. Molto dipende dalle abitudini del tuo target specifico. Se, in generale, molti utenti si collegano in orari di punta come il momento dei pasti principali (pranzo e cena), è anche vero che tu potresti rivolgerti a un pubblico internazionale che, a causa dei vari fusi orari, si collegherebbe in momenti non coincidenti con il tuo orario. Per avere un’idea più precisa di quando pubblicare i tuoi contenuti, devi utilizzare le impostazioni di TikTok. Attivando la funzione Pro account, infatti, avrai accesso agli insights del tuo profilo.

Questa schermata ti dà l’opportunità di visualizzare i giorni e gli orari di maggior afflusso dei tuoi seguaci. Analizza queste informazioni e, da lì, determina, per ogni settimana, qual è il miglior giorno e il miglior orario per pubblicare i tuoi contenuti.

Come farsi conoscere su TikTok

Per aumentare la tua notorietà su TikTok è importante pubblicare contenuti in maniera continuativa. Questa strategia fa crescere le tue possibilità di essere riconosciuto e seguito dagli utenti. Il tuo obiettivo deve essere quello di mostrarti sempre attivo e presente sulla piattaforma. Naturalmente, non bisogna esagerare. Limitati a uno o due video al giorno, ma pubblica per tutta la settimana. Non concentrare tutti i contenuti in un’unica giornata ma stimola, ogni giorno, gli utenti con video nuovi e interessanti.

Un’altra importante strategia da adottare, per essere maggiormente conosciuti, è interagire con i follower. Aggiorna chi ti segue e invoglialo a seguirti in modo costante. Inoltre, lascia un like ai commenti dei tuoi utenti e cerca di rispondere a più persone possibile, alle loro domande, curiosità o un semplice saluto. Queste interazioni aumenteranno sia i tuoi numeri su TikTok che la tua reputazione sul social.

Infine, progetta e realizza collaborazioni con altri TikToker. Questa strategia è molto efficace e ti consentirà di farti conoscere anche dai seguaci degli altri influencer. Se possibile, cerca di collaborare con creator che si rivolgono a un target simile al tuo e con un numero di follower maggiore.

Più follower su TikTok vuol dire successo?

Abbiamo visto come sia possibile adottare diverse strategie per far crescere il tuo numero di follower, e non solo, su TikTok. Naturalmente, grandi numeri su questa piattaforma, non vogliono dire, automaticamente, successo. Sicuramente, si tratta di una grande spinta che può portarti alla notorietà velocemente perché senza un seguito non potresti mai essere conosciuto su questo social.

Però, molto dipende anche dalla qualità e dall’originalità dei tuoi contenuti. Sfrutta al massimo le strategie di crescita che hai letto in questa guida e impegnati al massimo per proporre, ai tuoi follower, contenuti sempre più interessanti, nuovi e originali.