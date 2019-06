Come eliminare l’account di Facebook

Eliminare il proprio account di Facebook dopo averlo utilizzato non è così facile come si possa pensare, soprattutto nel caso in cui deve farlo un genitore per tutelare la privacy del proprio figlio minorenne.

Può capitare infatti di scoprire che il proprio figlio/a abbia aperto un account Facebook all’insaputa del genitore.

E’ opportuno sapere che per creare un account su Facebook bisogna avere almeno 13 anni: pertanto, la creazione di un account con informazioni false costituisce una violazione delle condizioni d’uso. Lo stesso discorso vale per gli account registrati per conto di persone sotto i 13 anni.

Prima di eliminare l’account, Facebook nelle istruzioni consiglia sempre di scaricare una copia delle proprie informazioni come le foto e i post pubblicati perché una volta eliminato l’account, non si potrà più recuperali.

Ecco la guida più semplice del web che spiega come fare per eliminare in modo permanente l’account di Facebook:

Apriamo una qualsiasi pagina Facebook e clicca su in alto a destra. Posizionarsi su Impostazioni e cliccare su Le tue informazioni su Facebook nella colonna sinistra.



Cliccare su Disattivazione ed eliminazione e scegliere Elimina account, quindi cliccare su Continua per eliminare l’account. A questo punto il portale richiede di inserire la password, dopo cliccare su Continua ed infine cliccare su Elimina account.

Compiuti questi passaggi, occorre attendere trenta giorni perché l’account e tutte le informazioni contenute vengano definitivamente eliminate per sempre. Per la privacy dei contenuti pubblicati si può stare sereni in quanto le altre persone che usano Facebook non possono accedere a tali informazioni durante il processo di eliminazione.

E’ opportuno sapere che quando si elimina l’account di Facebook definitivamente non si potrà più riattivarlo e le foto, i post, i video e qualsiasi altra informazione aggiunta verrà eliminata in modo permanente. Insomma non si potrà più recuperare nessuno dei contenuti aggiunti sul profilo Facebook e non si potrà usare Facebook Login per le altre app a cui eventualmente ci si è iscritti con il login dell’app social, come accade con Spotify, Pinterest e tanti altri servizi online.

Come disattivare temporaneamente l’account Facebook

Disattivare l’account Facebook solo per un certo periodo di tempo è possibile. Segui questa guida.

Apri una qualsiasi pagina di Facebook e clicca in alto a destra. Da Impostazioni selezionare su Le tue informazioni su Facebook nella colonna sinistra, poi su Disattivazione ed eliminazione e scegliere il comando Disattiva account. Clicca su Continua per disattivare l’account e segui le istruzioni per confermare e concludere la procedura. Anche in questo caso è opportuno sapere che quando l’account è disattivato:

nessun altro può vedere il tuo profilo;

alcune informazioni, come i messaggi inviati agli amici, potrebbero essere ancora visibili;

gli amici potrebbero vedere ancora il tuo nome nella loro lista degli amici;

gli amministratori del gruppo potrebbero comunque essere in grado di vedere i tuoi post e commenti insieme al tuo nome.

Se si sceglie di mantenere Messenger attivo dopo aver disattivato l’account di Facebook l’applicazione rimarrà attiva è sarà ugualmente possibile chattare con gli amici con l’immagine del profilo di Facebook ancora visibile e le altre persone potranno inviare messaggi.

Come riattivare l’account di Facebook

Se si desidera riattivare l’account di Facebook dopo averlo disattivato temporaneamente è possibile farlo in qualsiasi momento ma è necessario ricordare l’indirizzo e-mail o il numero di cellulare utilizzato per la registrazione sul social. La riattivazione avviene inserendo le credenziali effettuando l’accesso a Facebook. Dopo un periodo di disattivazione può capitare di non ricordare la password, per richiederne una nuova clicca qui.

Come disattivare l’app Messenger

Per disattivare l’app Messenger è necessario innanzitutto aver disattivato l’account di Facebook. La procedura da seguire per la disattivazione è diversa in base allo smartphone che si possiede. Usando l’app Messenger su uno smartphone iPhone segui questa guida:

aprire l’applicazione Messenger;

cliccare sull’immagine del profilo nell’angolo in alto a sinistra da > Informazioni legali e normative> Disattiva Messenger ;

inserire la password e cliccare su continua;

continua; per concludere con successo la procedura cliccare su Disattiva e l’applicazione sarà disinstallata.

Se si utilizza uno smartphone Android leggi la guida da seguire:

aprire l’app Messenger;

cliccare sull’immagine del profilo nell’angolo in alto a sinistra > Informazioni legali e normative> Disattiva Messenger;

inserire la password e cliccare su Continua;

per concludere con successo la procedura cliccare su Disattiva e l’applicazione sarà disinstallata.

Anche per Messenger come per Facebook è possibile riattivare l’account usando il nome utente e la password scelti durante la registrazione iniziale.