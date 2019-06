Come giocare con metodo al casinò online: il caso di Brad e Jean Scott

Mentre tornano gli incentivi a dismettere i videopoker dai locali, sul territorio italiano, attraverso l’iniziativa denominata Slot free Er, il settore del gioco online prosegue in direzione dell’innovazione tecnologica, visto che gli utenti tra il 2016 e questo inizio del 2019, si sono orientati sempre più verso l’utilizzo dei dispositivi mobili, per giocare attraverso smartphone e tablet.

Il dato prodotto tra la fine del 2018 e questo inizio del nuovo anno, dimostrano chiaramente come il comparto del gioco digitale sia in grado di ridurre al minimo le spese, aumentando di conseguenza i propri profitti. Se fino a dieci anni fa il punto di interesse degli utenti era rappresentato in larga parte dalle poker room, la tendenza attuale mostra come tutti gli appassionati di giochi da casinò, si stiano orientando verso un tipo di offerta che li premia in ottica di pagamenti e di vincite.

E’ possibile utilizzare la strategia nei giochi di casinò?

Prendiamo il caso di studio del video poker, un gioco apparentemente molto semplice e con regole elementari, legate più alla fortuna e al caso che a una vera e propria strategia. Nonostante possa sembrare strano, ci vuole metodo, attenzione e costanza, anche per avere la meglio in giochi come slot machine con jackpot e video slot progressive, ma soprattutto per quanto riguarda i video poker.

In questo articolo andiamo quindi a conoscere in maniera più approfondita il caso di una coppia di coniugi, che proprio giocando ai video poker, sono riusciti a cambiare la loro vita, mettendo da parte una fortuna, nel corso del tempo. Si tratta di Brad e Jean Scott, appassionati di gioco, che per oltre 30 anni hanno giocato al casinò, con un successo finanziario senza precedenti. Questa faccenda ha creato così tanto clamore, che sono stati in molti ad interpellare la coppia, per scoprire e conoscere il segreto del loro successo nel campo del gioco.

Un caso da studiare per chi desidera giocare con criterio

Non si tratta di grande sensazionalismo, visto che la vita del giocatore professionista, nonostante venga dipinta al cinema con grande impatto mediatico e spettacolare, è di fatto molto più simile a quella di un agente di borsa, o comunque a un qualsiasi uomo d’affari, specializzato però nel gioco del casinò e nella fattispecie nella strategia che si può utilizzare per vincere ai video poker.

Questa vicenda è interessante proprio perché ci mostra come esistano diversi percorsi possibili per arrivare al successo nel gioco d’azzardo. La coppia inizia quindi il percorso di acquisizione di competenze, nel settore dei casinò, solo dopo aver compiuto 50 anni di età, durante il loro primo viaggio nella città di Las Vegas, dove inizialmente tentano la fortuna al gioco del blackjack, con risultati alterni di fortuna. Sempre per dimostrare come non vi sia nulla di altamente spettacolare, il loro primo viaggio nello Stato del Nevada, si dimostra un grande flop, visto che perderanno quasi 3000 dollari che avevano conservato per le loro vacanze.

Dal flop al top: come far girare a proprio vantaggio la fortuna

La coppia però non demorde e inizia una ricognizione di studio, grazie alle competenze matematiche in quelli che sono i giochi più semplici da praticare, partendo da una base minima di 1 e 2 dollari di spesa. Passando quindi al video poker considerato quindi come un gioco di abilità e non di esclusivamente di fortuna, Brad e Jean Scott, iniziano un percorso di apprendimento di strategie per avere maggiori possibilità di vittoria, in questo tipo di attività di gioco. Capiscono quindi che ad ogni tabella, corrisponde un valore massimo, dove rischiare il minor denaro possibile, come formula di allenamento. Durante la loro attività di gioco, la coppia è passata dal perdere cifre come 5, 10 e 15 mila dollari, alle vincite di quasi 900 mila dollari. Il tutto attraverso una fase di studio e di conoscenza delle macchinette di video poker, che quindi questi due individui considerano a tutti gli effetti giochi di strategia e di abilità, e non come molti sostengono giochi di fortuna e di casualità.