L’autorizzazione a due fattori (2FA) su WhatsApp, e sulle app in generale, è un sistema di sicurezza informatica che richiede un’ulteriore verifica dell’identità dell’utente oltre alla password, solitamente mediante l’uso di un dispositivo come un telefono cellulare o un token di sicurezza.

Se state cercando come impostare l’autorizzazione a due fattori su WhatsApp ecco una breve guida che vi consentirà in pochi passaggi di mettere al sicuro il vostro account.

Per impostare l’autorizzazione a due fattori su WhatsApp, devi seguire questi passaggi:

Apri WhatsApp sul tuo telefono.

Tocca l’icona a forma di tre punti verticali nell’angolo in alto a destra dello schermo e seleziona “Impostazioni” dal menu.

Tocca “Account” e poi “Verifica in due passaggi”.

Tocca “Attiva” e inserisci un codice di accesso a sei cifre.

Conferma il codice di accesso inserendolo di nuovo.

Fornisci un indirizzo e-mail valido da associare all’autorizzazione a due fattori per ripristinare il codice di accesso nel caso lo dimentichi.

Tocca “Salva”.

Da ora in poi, ogni volta che accederai a WhatsApp su un nuovo dispositivo o dopo un certo periodo di tempo, verrà richiesto il codice di accesso a sei cifre che hai impostato per confermare la tua identità.

È importante scegliere un codice di accesso a sei cifre sicuro e memorizzarlo in un luogo sicuro, perché se lo dimentichi, l’unica possibilità per ripristinarlo sarà utilizzare l’indirizzo e-mail associato all’autorizzazione a due fattori.

L’autorizzazione a due fattori su WhatsApp è una misura di sicurezza importante che ti aiuta a proteggere il tuo account da accessi non autorizzati. Assicurati di impostarla sul tuo account WhatsApp per aumentare la sicurezza delle tue conversazioni e dei tuoi dati personali.